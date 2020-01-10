Git Başımdan filmi nerede çekildi? Git Başımdan konusu ve oyuncuları…

Git Başımdan, kendi düğününden kaçan Latif’in yolda, iç sesi Mansur ve yolda arabasına aldıkları Selin ile yaşadığı yol macerası seyircilere hoş dakikalar yaşatmayı vaad ediyor. Yönetmenliğini Şahin Altuğ’un üstlendiği komedi filmi 2016 yılında çekildi. Peki Git Başımda nerede çekildi? İşte Git Başımdan filminin konusu, oyuncuları ve karakterleri…

Git Başımda filmi nerede çekildi merak konusu oldu. Git Başımdan konusu ve oyuncuları ile seyircileri kendine bağlayarak güldürmeyi başarıyor. Yol komedisi olarak sinema severlerin karşısında çıkan filmde Şahin Irmak ve Bülent Emrah Parlak başrolleri paylaşıyor. Peki Git Başımda filmi nerede çekildi? Git Başımdan konusu, oyuncuları ve merak edilen her şey haberimizde…

GİT BAŞIMDAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Bülent Emrah Parlak ve Şahin Irmak’ın başrollerini paylaştığı ‘Git Başımdan’ filminin çekimleri Muğla’nın Datça ilçesinde yapıldı. filmin Eskişehir’de çekilen düğün sahnelerine ise peri masallarını andıran bir şato ev sahipliği yaptı.

GİT BAŞIMDAN OYUNCULARI

Şahin Irmak – Latif Selamsız

Bülent Emrah Parlak – Mansur

Aslı Tandoğan – Selin

Seda Güven – Reyhan

Nevra Serezli – Yasemin

Vedi İzzi

Özgür Ozan

Erşan Utku Ölmez