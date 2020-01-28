Gitti Saat Kulesi, geldi Osman Ağa Heykeli

Giresun’un önceki dönemki CHP’li Belediye Başkanı Kerim Aksu, 2016 yılında kent merkezinde Keşap durağı mevkiine eski çan kulesi benzerini bir saat kulesi olarak yaptırmıştı. Yapıldığı andan itibaren tartışma konusu olan Saat Kulesi için Kerim Aksu, “Tarihi bir yapının benzerini saat kulesi olarak yaptık. Üzerine kuşlarımızı ve ay yıldızımızı koyduk. Ben saat kulesi görüyorum. Başkaları haç görüyorsa onların sorunu, ay yıldızı görmüyorlarsa bir şey yapamam” diyerek yaptırdığı eseri savunmuştu.

“ÇAN KULESİ, ŞANLI TARİHİMİZİ ASLA TEMSİL ETMİYOR”

31 Mart seçimlerini Kerim Aksu’nun önünde sadece 280 oyla kazanan AKP’li Aytekin Şenlikoğlu, görevi devraldıktan 3 ay sonra saat kulesi yıktırdı. Şenlikoğlu, kulenin yıkım kararını vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine aldıklarını dile getirerek, “Çan Kulesi, şanlı tarihimizi asla temsil etmiyor” dedi. Yıkım, Trabzon Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nden alınan karar doğrultusunda yıkıldığı kaydedildi.

OSMAN AĞA VE SİLAH ARKADAŞLARININ HEYKELİ KONULDU

Saat Kulesi’nin yıkılmasından sonra bir süre boş kalan alana kentteki bir parkta bulunan Topal Osman Ağa ve silah arkadaşlarının heykeli yerleştirildi.

Belediye resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Osman Ağa’nın heykeli gerçek yerinde” denilerek, “Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun talimatıyla uygulanan proje nedeniyle, bu bölgedeki parkta yer alan Osman Ağa ve Silah Arkadaşları heykeli gerçek yeri olan Keşap Durağı mevkiine (Osman Ağa Meydanı) taşındı” ifadeleri kullanıldı.

“SAAT KULESİ’Nİ TARİHİ ESERDEN YARARLANARAK YAPTIK”

Konuyla ilgili konuşan CHP’li eski Başkan Kerim Aksu, şu ifadeleri kullandı;

* Oradaki meydana eski bir tarihi eserden yararlanarak bir benzerini saat kulesi olarak yaptık.

* Üstüne de ay yıldız koyduk. O dönemde tarihi çan kulesine benzediği için tartışmalar olmuştu.

* Şimdi şehri yöneten arkadaşlar başka bir parkta bulunan osman ağa ve arkadaşlarının heykelini oraya koymuşlar.

* Bu konularda polemiğe girmeye gerek yok.

* Netice saat kulesi de tarihi bir eserden esinlenerek yapılmıştı.

* Bu arkadaşlar onu kaldırdılar. Ne yaptılar bilmiyorum.

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