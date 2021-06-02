GittiGidiyor'a üst üste üçüncü kez “Diversity Özel Ödülü”

İSTANBUL (AA) – Gittigidiyor, üst üste üçüncü kez "Diversity Özel Ödülü"nün sahibi oldu.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, nisan ayında Great Place to Work (GPTW) Enstitüsü tarafından açıklanan "Türkiye’nin En İyi İşverenleri" listesinde ikinci sırada yer alan şirket, şimdi de başarılarını üç özel ödülle birden taçlandırdı.

Şirket, üst üste üçüncü kez GPTW tarafından "Diversity Özel Ödülü"ne layık görüldü. İstikrarlı başarısını sürdüren GittiGidiyor, iş yerinde çeşitlilik konusundaki başarılı uygulamalarıyla bu ödülü son 6 yılda 5'inci kez kazandı.

20'nci yaşını kutladığı 2021 yılını ödüllerle taçlandıran GittiGidiyor, Great Place to Work Enstitüsü tarafından açıklanan özel ödüller kapsamında, teknoloji sektöründe 250'den fazla çalışanı bulunan şirketler arasında birinci gelerek "IT’nin En İyi İşvereni" oldu.

GittiGidiyor, kurumların çalışkanlarına kaynak sağlaması ile eğitim ve gelişime desteğinin ölçüldüğü kategoride de lider olarak "Yaşam Boyu Öğrenme Ödülü"nü aldı.

– "Ekip ruhunu ön plana çıkaran bir kültürümüz var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, güvene ve eşitliğe dayanan kurum kültürünün GittiGidiyor'un başarısında önemli bir rolü olduğunu belirtti.

GittiGidiyor'da çeşitliliği ve farklı bakış açılarını bir zenginlik olarak gördüklerini ve bundan beslendiklerini ifade eden Kantarcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hiyerarşiden uzak, demokratik bir anlayışla herkesin kendini ifade etmesine zemin sağlayan ve ekip ruhunu ön plana çıkaran bir kültürümüz var. GittiGidiyor'da çeşitlilik ve dahil etme konusunda önemli uygulamalar hayata geçirdik. Bu sene birbiri ardına önemli başarılara imza attık. GPTW-Türkiye'nin En İyi İşverenleri Listesi'nde 250-500 çalışan kategorisinde ikinci sırada yer aldık. IT'nin En İyi İşvereni seçildik ve Diversity Özel Ödülü'nün sahibi olduk. Türkiye'de bu ödülü son 6 yılın 5'inde biz kazandık. Sadece sektörümüzün en iyi işvereni seçilmekle kalmayıp çeşitlilik ve dahil etme odaklı uygulamalarımızla da Türkiye'de iş dünyasına liderlik etmekten gurur duyuyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm GittiGidiyor ekibine teşekkür ediyorum. Daima en iyisini hedeflemeye, örnek uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz."

– "Beraber aldığımız her aksiyon, ekibin birliktelik ruhunu artırıyor"

GittiGidiyor İnsan ve Kültür Direktörü Murat Yüksel de ihtiyaçlara göre değişen koşullara hızlı adapte edilebilen insan odaklı bir çalışan deneyiminin istikrarlı başarı getirdiğini belirtti.

Şirkette çalışma arkadaşlarını dinlediklerini, "Çalışan Meclisi" aracılığıyla tüm fikir ve eleştirileri değerlendirdiklerini aktaran Yüksel, "Beraber aldığımız her aksiyon, ekibin birliktelik ruhunu artırıyor ve mutlu bir çalışma ortamı sağlıyor. Gücümüzü DNA'mızda yer alan eşitlikçi, çeşitlilik ve dahil etmeyi benimseyen değerlerimizden alıyoruz. Son 5 yıldır GPTW-Türkiye'nin En İyi İşverenleri Listesi'nde ilk 3'teyiz. GittiGidiyor olarak, 6 yılda 5 kez 'Diversity Özel Ödülü'nü almış olmamız, farklı seslere kapımızın açık olduğunun ve kurum içinde yarattığımız eşitlikçi güven ortamının en güzel kanıtı. GittiGidiyor’daki bu değerli çalışma ortamına katkısı olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.