Giuliani’nin Sözleri Tartışma Yarattı

Başkan Trump’ın avukatı eski New York Belediye Başkanı Rudolph W. Giuliani’nin New York dergisine verdiği bir röportajda söylediği sözler özellikle sosyal medyada tartışma yarattı. Söyleşinin içkili ortamda yapılmış olması medya etiği tartışmaları yaratırken, Giuliani’nin söyleşi sırasında alkollü olduğu iddia edildi.

Giuliani, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın Ukrayna’daki rolünü soruşturma gerekçesinin kıskançlıktan olduğunu öne sürdü.

30 yıl önce New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nda yaptığı çok başarılı işlerin artık yapılamadığını savunan Giuliani, “Bunu söylemek korkunç bir şey. Söylediklerim New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’ndakileri üzecek ama neden üzüldüklerini biliyorum. Çünkü benim başsavcılık dönemimden beri New York Güney Bölgesi’nde benim yaptıklarım gibi hiçbir şey yapmadılar. Benin başsavcılık yaptığım sekiz yılda yaptıklarımın hiçbirini yapamadılar. Kendi dönemimde yaptıklarımın yanından bile geçemediler” dedi.

Giuliani röportaj sırasında başsavcılık döneminde çok başarılı işler yaptığına defalarca vurgu yaparak, New York Güney Bölge Başsavcılığı’nı “aptal” olmakla suçladı.

“Ben George Soros’tan daha fazla Yahudi’yim”

Giuliani New York dergisine verdiği özel röportajda kendisinin Roman Katolik olmasına rağmen soykırımdan kurtulan liberal milyarder George Soros’tan daha fazla Yahudi olduğunu öne sürdü.

Yahudi karşıtı olmadığını belirten Giuliani, “Yahudi karşıtı olduğum iddiasına karşı çıkıyorum. George Soros bir Yahudi değil. Ben Soros’tan çok daha fazla bir Yahudi’yim. Soros kiliseye gitmiyor, sinagoga gitmiyor. Soros bir sinagoga ait değil. Ayrıca İsrail’i desteklemiyor, İsrail’in düşmanı” dedi.

Giuliani hakkındaki iddialar

Ukraynalı bağımsız milletvekili Andriy Derkach sosyal medyada fotoğraflar eşliğinde paylaştığı mesajında, Giuliani ile Kiev’de yaptığı görüşmede ABD yardımının Ukrayna devlet kurumları tarafından uygunsuz şekilde kullanıldığı iddialarını ele aldıklarını belirtmişti.

Rudy Giulaini’nin Ukrayna ziyaretini ilk olarak New York Times gazetesi duyurmuş, haberde Giuliani’nin hem daha önce hem de şu anda görevde olan Ukraynalı yetkililerle bir belgesel çalışması için görüşmek üzere Budapeşte ve Kiev’e gittiği belirtilmişti.

Giuliani’nin görüştüğü isimler arasında Trump hakkında azil soruşturmasını tetikleyen ve istihbarat çalışanı olduğu bilinen ihbarcının mektubunda da adı sıklıkla geçen eski Ukraynalı Başsavcı Yuriy Lutsenko olduğu da öne sürülmüştü.

Washington Post gazetesi ise Başkan Trump’ın kişisel avukatı Giuliani’nin, eski Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko’yla Ukrayna’nın Joe Biden’a yönelik soruşturma açması için işbirliği yaptığı aylarda Lutsenko’yu avukatı olarak en az 200 bin dolar karşılığında temsil etmek üzere anlaşmaya vardığını öne sürmüştü.

Washington Post ayrıca Giuliani’nin, eski Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko’yla anlaşmak için Şubat ayında görüşmelere başladığını, Lutsenko’yla önce Ocak ayında New York’ta, daha sonra Şubat’ta Varşova’da görüştüğünü, aynı zamanda Hunter Biden’in Ukrayna’daki bağlantıları ve 2016 başkanlık seçimlerine Rusya’nın değil, Ukrayna’nın müdahale ettiği iddiası üzerine bir takım çalışmalar yürüttüğünü iddia etmişti.