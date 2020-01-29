Gizem Karaca kürk sevdalılarına seslendi

Özellikle son zamanlarda imitasyon kürk kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte ünlü isimler de bu konudaki hassasiyetlerini gözler önüne seriyor. Bu konuda paylaşım yapan son isim Gizem Karaca oldu. Bir arkadaşının imitasyon kürk üretmeye başladığını söyleyen Karaca, çektiği selfie üzerinden yaptığı paylaşımda imitasyon kürkün çok daha değerli olduğunu söylerken takipçilerine bu tarz kürkleri tercih etmeleri gerektiğinin altını çizdi.