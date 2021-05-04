‘Gizemli hayırsever veresiye defterini çöpe at dedi’

Denizli’nin Çardak ilçesine bağlı Hayriye köyünde, vatandaşın bakkal borçları gizemli bir hayırsever tarafından ödendi. Köyün tek bakkalı ve aynı zamanda muhtarı da olan Raci Zengin gizemli hayırseverin kendisine telefonla ulaştığını belirterek, “64 kişinin toplam 33 bin 500 lira borcunu ödedi.

Bazen arkadaşlar birbirini özel numaradan arayarak şaka yapar. Öyle bir şey mi diye düşündüm, çok şaşırdım. Hesap yüksek olunca hiç inanamadım. Hem vatandaşların hem de esnaf olarak bizlerin ihtiyacı vardı. Pandemide can suyu oldu. Ben de toptancıya olan borçlarımı ödedim” diye konuştu.

“VERESİYE DEFTERİNİ ÇÖPE AT DEDİ”

Eşi Nalmes Zengin ile birlikte 9 yıldır bakkal işlettiklerini söyleyen Raci Zengin; “Ramazanda bize sürpriz oldu. Bir vatandaş aradı. Zengin bakkal mı diye sordu. Az bir muhabbet sonra işleriniz nasıl diye sordu. Veresiye defteriniz var mı diye sordu. Var dedim. Tahmini kaç liradır dedi. Hesaplattırdı. 33 bin 500 lira borç vardı. IBAN’ımı alarak kendi hesabıma para yatırıyormuşum gibi ATM’den ücreti ödedi. Tabi hesapladığımız borç 64 kişinindi. Sağ olsun bana güvendi. Defteri gönderebilirim dedim. Çöpe atabilirsiniz dedi” ifadelerini kullandı.

YENİDEN VERESİYEYE BAŞLADI

Gizemli hayırseverin 18 Nisan’da arayarak borçları ödediğini söyleyen Zengin, “Her kimse Allah razı olsun. Kendisini tanımam. Bütün köylünün borçları ödendi tekrar biz vatandaşa borç açtık. Burada tek bakkalım. Buradaki insanlar köylülerimiz. Hepimiz birbirimizle akrabayız. Yine veresiye vermeye devam ediyoruz. Yani o defteri kapattık yeni deftere başladık. Kasamıza borçların ödendiğini yazdık büyükçe. Müşterilerimiz gördü, sevindi dua ettiler” diye konuştu.

BAYRAM SONUNA KADAR EKMEK ÜCRETSİZ

Köyde bir başka hayırseverin de vatandaşların ekmek ihtiyacını karşıladığını söyleyen Zengin, “Bizim bakkalımızda ekmek ücretsiz. Bir hayırseverimiz bayramın dördüncü gününe kadar köyün ekmek ihtiyacını karşıladı. Yaklaşık 35 gün boyunca köylülerimiz ekmeği ücretsiz alacaklar” dedi. Hayriye köyünde aynı bakkalı geçen yıl ziyaret eden bir hayırsever 55 kişinin 22 bin liralık borcunu ödeyip gitmişti.

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