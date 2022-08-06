Gizli Atatürk Havalimanı ihalesinin sonucu açıklandı

Atatürk Havalimanı’nın yerine yapılacak millet bahçesi için gerçekleştirilen ‘gizli’ ihalenin sonucu Kamu İhale Kurumu’nun sayfasında yayınlandı. AKP’nin istediği ihaleyi istediği müteahhide verme aracı olarak kullandığı 21/b pazarlık usulü yapılan ihaleye göre projenin maliyet 2 milyar lirayı aşıyor.

Sozcu.com.tr

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İhalesi 29 Nisan 2022 tarihinde kapalı kapılar ardında yapıldı.

İhale, olağanüstü haller için öngörülen ve davet usulüyle yani 21/b yöntemiyle gerçekleştirildi.

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4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (b) bendin şöyle:

“Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen haller…”

Atatürk Havalimanı’nın genel yolcu trafiğine kapanıp yerine millet bahçesi yapılacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2018 yılında duyuruldu. Dolayısıyla millet bahçesi ani ve beklenmeyen bir proje değildi ve doğal afet, salgın hastalıkla da ilgisi yoktu.

Yapım tekniği açısından özellik arz eden bir proje de değildi; milyarca liralık iki pist kırılıp yok edecek ve yerine ağaç dikilecekti. Pistler can ve mal güvenliğini de tehdit etmiyordu.

Ancak, buna rağmen projenin ihalesi 21/b ile yani belirli müteahhitler arasında pazarlık usulü ile yapıldı. İhale kimseye duyurulmadı.

Kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen ihalenin detaylarını SÖZCÜ Gazetesi Yazarı Çiğdem Toker, 9 Mayıs 2022 günü yazdı. Buna göre, 29 Nisan’da pazarlık usulü gerçekleştirilen ihaleye TOKİ, 6 tanıdık şirketi davet etti ve en uygun teklifi son dönemde birçok kamu ihalesini kazanan Yapı&Yapı firması verdi.

İhalenin sonuçları ise aylar sonra Kamu İhale Kurumu’nun internet sayfasında yayımlandı. Buna göre İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi’nin yaklaşık maliyeti 2 milyar 488 milyon 810 bin lira ve işin süresi ise 360 gündü. En düşük teklifi 2 milyar 174 milyon 978 bin lira ile veren Yapı ve Yapı İnşaat ihaleyi kazandı.

8 milyon 540 bin metrekare arazisiyle dünyadaki metropoller arasında şehir içerisindeki en büyük araziye sahip olan Atatürk Havalimanı’na yapılacak 2 milyon metrekarelik ‘Millet Bahçesi’ projesi için iki pistin olduğu bölgede yıkım ve kazma işlemleri devam ediyor.

Eğer 16 Mayıs’ta sözleşme imzalayan firma projeyi 1 yıl içinde 45 bin metrekarelik macera parkı, 650 metre uzunluğunda kaykay pisti, 28 bin kişiye hitap edebilecek etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları planlandı. Millet bahçesinin içinde 18 bin kişiye ibadet imkânı sağlayacak cami yapılacak.

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