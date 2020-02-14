Gizli Dosya konusu ve oyuncu kadrosu… Gizli Dosya filminin oyuncuları kimler?

Yazan:
Alaturka Online
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5 Kasım 2015 tarihinde vizyona giren Gizli Dosya filmini James Vaderbilt yönetti. Dram, biyografik türünde olan Gizli Dosya filminin konusu ve oyuncularına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GİZLİ DOSYA FİLMİ OYUNCULAR

Cate Blanchett
Rolü : Mary Mapes

Robert Redford
Rolü : Dan Rather

Dennis Quaid
Rolü : Col. Roger Charles

Topher Grace
Rolü : Mike Smith

Elisabeth Moss
Rolü : Lucy Scott

Stacy Keach
Rolü : Lt. Colonel Bill Burkett

Bruce Greenwood
Rolü : Andrew Heyward

Dermot Mulroney
Rolü : Lawrence Lanpher

Gizli Dosya filminin oyuncuları kimler, konusu ne?

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