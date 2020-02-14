Gizli Dosya konusu ve oyuncu kadrosu… Gizli Dosya filminin oyuncuları kimler?

5 Kasım 2015 tarihinde vizyona giren Gizli Dosya filmini James Vaderbilt yönetti. Dram, biyografik türünde olan Gizli Dosya filminin konusu ve oyuncularına haberimizden ulaşabilirsiniz.
GİZLİ DOSYA FİLMİ OYUNCULAR
Cate Blanchett
Rolü : Mary Mapes
Robert Redford
Rolü : Dan Rather
Dennis Quaid
Rolü : Col. Roger Charles
Topher Grace
Rolü : Mike Smith
Elisabeth Moss
Rolü : Lucy Scott
Stacy Keach
Rolü : Lt. Colonel Bill Burkett
Bruce Greenwood
Rolü : Andrew Heyward
Dermot Mulroney
Rolü : Lawrence Lanpher