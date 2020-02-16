Gizli düzeneklerle dolu kaçak hastaneye baskın

Adana‘da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iç savaştan kaçıp kente yerleşen Suriyeli bir kişinin üç katlı bir evde kaçak hastane çalıştırdığı ihbarını aldı. Eve baskın düzenleyen polisler, hastaneye çevrilen evin giriş katındaki bekleme odasında bulunan kadın ve çocukları gördü.

DUVARA GİZLENMİŞ TUŞA BASINCA…

Üst katlara çıkan polis, her katı ayrı bir muayenehaneye çevrilen binada detaylı arama yaptı. Odalarla bulunan dolapların üzerinden geçen elektrik kablolarını inceleyen ekipler, duvara gizlenen tuşa basınca şaşkınlık yaşadı. Kilidin mekanizmasının devreden çıkmasıyla hareket eden dolabın arkasındaki duvarın kırıldığı ve buraların muayenehane ve laboratuvara dönüştürüldüğü görüldü.

Her katta ayrı bir hastalığın tedavi edildiği sözde hastanede çok sayıda sedye, tahlil sonuçları ve raporlar ele geçirildi. Polis, doktorluk yaptığı öğrenilen Kafe Şeyh M. (44) ve Shadi Alahmad A. (44) ile Muhammet A.‘yı (36) gözaltına aldı. (DHA)