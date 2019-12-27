Gizli Gerçekler filmi konusu ve oyuncu kadrosu… Gizli Gerçekler’de kimler oynuyor?

Gizli Gerçekler dram konusuyla izleyici karşısına çıkan bir yapım. Rod Lurie’nin yönetmenliğini üstlendiği Gizli Gerçekler filminin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Gizli Gerçekler filmi hakkında ayrıntılar…

Gizli Gerçekler filmi 2008 yılında izleyiciyle buluşmasına rağmen ilgi görmeye devam edyor. Gizli Gerçekler filminin konusu ve oyuncuları şu şekilde…

GİZLİ GERÇEKLER KONUSU

Washington D.C’deki bir gazetede muhabir olan Rachel Armstrong, bir CIA ajanını ifşa eder ve kaynağını ortaya çıkarmayı reddettiğinden hapse girer.

Hapiste yaşamını devam ettiren Rachel, olayın sonuçlanması için mahkemede de de zorlu zamanlar geçirir.

GİZLİ GERÇEKLER OYUNCULARI

Kate Beckinsale

Rolü : Rachel Armstrong

Vera Farmiga

Rolü : Erica Van Doren

Matt Dillon

Rolü : Patton Dubois

Alan Alda

Rolü : Alan Burnside

Noah Wyle

Rolü : Avril Aaronson

Angela Bassett

Rolü : Bonnie Benjamin

David Schwimmer

Rolü : Ray Armstrong

Preston Bailey

Rolü : Timmy Armstrong