Gizli Gerçekler filmi konusu ve oyuncu kadrosu… Gizli Gerçekler’de kimler oynuyor?

Gizli Gerçekler dram konusuyla izleyici karşısına çıkan bir yapım. Rod Lurie’nin yönetmenliğini üstlendiği Gizli Gerçekler filminin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Gizli Gerçekler filmi hakkında ayrıntılar…
Gizli Gerçekler filmi 2008 yılında izleyiciyle buluşmasına rağmen ilgi görmeye devam edyor. Gizli Gerçekler filminin konusu ve oyuncuları şu şekilde…
GİZLİ GERÇEKLER KONUSU
Washington D.C’deki bir gazetede muhabir olan Rachel Armstrong, bir CIA ajanını ifşa eder ve kaynağını ortaya çıkarmayı reddettiğinden hapse girer.
Hapiste yaşamını devam ettiren Rachel, olayın sonuçlanması için mahkemede de de zorlu zamanlar geçirir.
GİZLİ GERÇEKLER OYUNCULARI
Kate Beckinsale
Rolü : Rachel Armstrong
Vera Farmiga
Rolü : Erica Van Doren
Matt Dillon
Rolü : Patton Dubois
Alan Alda
Rolü : Alan Burnside
Noah Wyle
Rolü : Avril Aaronson
Angela Bassett
Rolü : Bonnie Benjamin
David Schwimmer
Rolü : Ray Armstrong
Preston Bailey
Rolü : Timmy Armstrong