GKRY’den skandal göçmen tedbiri

Yazan:
Alaturka Online
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) sözde mültecilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden Güney Kıbrıs’a girişini engellemek amacıyla KKTC-GKRY sınırına elektrikli demir parmaklık çekeceğini bildirdi.

Yayınlanma: 21:23 – 27 Kasım 2021

GKRY’den skandal göçmen tedbiri

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) sözde mültecilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden Güney Kıbrıs’a girişini engellemek amacıyla Yeşil Hat olarak anılan KKTC-GKRY sınırına yaklaşık 8 ay önce dikenli tel çekmişti.

Rum tarafının şimdi de sınır hattına elektrikli demir parmaklık çekmeye hazırlandığı aktarıldı.

GKRY’nin söz konusu elektrikli demir parmaklarının kurulumuna Lefkoşa, Güzelyurt, Akça, Peristerona, Astromerit, Mammari, Denya ve Kokkinotrimithia köylerinin kırsal bölgelerinde başlayacağı belirtildi.

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