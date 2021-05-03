Görüntü yasağı tartışması!

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN, GÖRÜNTÜ KAYDI GENELGESİ YENİ BİR TARTIŞMAYI BAŞLATTI. GÖREV BAŞINDAKİ POLİSİN GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKEN, ENGELLENECEK, CEZA KESİLECEK. CHP ANAYASA AYKIRI DİYEREK, ÇEKİM YASAĞINI DANIŞTAY'A TAŞIDI. Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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