Gobert’in takım arkadaşı Donovan Mitchell’da da corona virüsü çıktı

NBA ekiplerinden Utah Jazz’ın Fransız oyuncusu Rudy Gobert’in corona virüsü testleri pozitif çıkmasının ardından organizasyon tüm maçları askıya almıştı. NBA’in iptal edilmesinin ardından Gobert’in yakın zamanda maç yaptığı takımlar da oyuncularını karantinaya aldı. Ancak Utah’ın bir diğer yıldızı Donovan Mitchell’da da corona virüsüne rastlandı.

Yapılan açıklamada ABD’li basketbolcu karantinaya alındı. Gobert’in virüse rağmen bilinçsizce davrandığı ve uyarılara rağmen takım arkadaşlarına yakın temasta bulunmaktan kaçınmadığı iddia edildi.

Rudy Gobert ve Donovan Mitchell haricindeki tüm Utah Jazz oyuncularının ve personelinin corona virüs testleri negatif çıktı. Jazz organizasyonunda, sadece bu iki isim corona virüse yakalanmış durumda.

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