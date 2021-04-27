Göç uzmanı da gri pasaportla kaçmış!

Hizmet damgalı pasaportla yurtdışına kaçanlara kamu görevlileri de eklendi. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı Yabancılar İletişim Merkezi’nde kurum koordinatörü olarak çalışan Kadir Akbulut’un da içinde bulunduğu 10 kişilik heyet 2018 yılında eğitim için Hollanda’ya gitti.

FETÖ ÜYELİĞİNDEN SORUŞTURMA AÇILMIŞ

Kadir Akbulut’un Türkiye’ye dönmemesi üzerine durum fark edildi. Yapılan araştırmada Akbulut hakkında FETÖ üyeliğinden soruşturma başlatıldığı anlaşıldı. Bu arada Kadir Akbulut’un 2017 yılında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yapılan İnsan Ticareti ile Mücadelede Acil İletişim Hattı’nın Rolü başlıklı konferansta sunum yaptığı belirlendi.

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