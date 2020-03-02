Göç yolculuğundan gözyaşlarına boğan çocuk manzaraları

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Alaturka Online
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Mültecilerin arasında, yaşananları anlamayacak yaşta olan binlerce çocuk da var. Aç, yorgun, bitkin ve çaresizler… Olan yine ailelerinin kaderine ortak çocuklara oluyor…

(FOTO: DHA)

Bir tatil beldesinde arkadaşlarıyla denize girerken takması gereken can simidini ailesiyle birlikte çıktığı ölüm yolculuğunda boğulmamak için takacak olan çocuk her şeye rağmen gülümsemekten vazgeçmiyor.

(FOTO: REUTERS)

Buz gibi betona serdiği battaniyelerin üzerine yatırdığı çocuklarının karnını doyurmaya çalışan anne, rüzgarın hızını kesmek için demir bariyere muşamba sardı.

(FOTO: REUTERS)

Meriç Nehri’nde içi çamurlu, dışı yosun tutmuş tahta bir kayık… Kayığı belki de oyuncak sanıyor çocuk… Daha önce hiç görmediği bir ülkeye yolculuk yapacak, hayalindeki yeni hayat için…

(FOTO: REUTERS)

İki bayat simit, ucuz ve dayanaksız montlarıyla ayaza direnen küçük çocukları sevindirmeye yetiyor. 

(FOTO: REUTERS)

Dünyanın bütün yükünü omuzlarında taşıyor sanki, bir köşede usulca bekliyor. Kafasında bin türlü soru: Nereye gidiyoruz, niye gidiyoruz, nasıl yaşayacağız, babam iş bulacak mı?

(FOTO: REUTERS)

Hiçbir şeyden habersiz kundaktaki kardeşini seviyor göçmen çocuk. Belki de o da Türkiye’ye geldiğinde kardeşi gibi kundaktaydı. Onlar büyüyor, şartlar değişiyor. Onlar zorluklarla, savaşlarla, imkansızlıklarla büyüyor.

(FOTO: İHA)

Babasının omzunda uyuya kalmış bir bebek daha… Minik ayakları toprağa basmasa da kilometrelerce yürüyen babasının sırtında bitap düştü.

(FOTO: DHA)

Ayakları çıplak, bakışları donuk. Neler olduğunun farkında değil. Annesi telaşlı, belki de bir bot buldular Yunanistan’a geçmek için.

(FOTO: DHA)

İki bacağındaki eklem rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen İranlı Zekeriya ailesiyle birlikte Yunanistan’a gitmek istiyor. Zekeriya’nın anne-babası oğulların Almanya’ya götürüp tedavi ettirmenin hayalini kuruyor.

(FOTO: SÖZCÜ)

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