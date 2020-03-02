Göç yolculuğundan gözyaşlarına boğan çocuk manzaraları

Mültecilerin arasında, yaşananları anlamayacak yaşta olan binlerce çocuk da var. Aç, yorgun, bitkin ve çaresizler… Olan yine ailelerinin kaderine ortak çocuklara oluyor…

Bir tatil beldesinde arkadaşlarıyla denize girerken takması gereken can simidini ailesiyle birlikte çıktığı ölüm yolculuğunda boğulmamak için takacak olan çocuk her şeye rağmen gülümsemekten vazgeçmiyor.

Buz gibi betona serdiği battaniyelerin üzerine yatırdığı çocuklarının karnını doyurmaya çalışan anne, rüzgarın hızını kesmek için demir bariyere muşamba sardı.

Meriç Nehri’nde içi çamurlu, dışı yosun tutmuş tahta bir kayık… Kayığı belki de oyuncak sanıyor çocuk… Daha önce hiç görmediği bir ülkeye yolculuk yapacak, hayalindeki yeni hayat için…

İki bayat simit, ucuz ve dayanaksız montlarıyla ayaza direnen küçük çocukları sevindirmeye yetiyor.

Dünyanın bütün yükünü omuzlarında taşıyor sanki, bir köşede usulca bekliyor. Kafasında bin türlü soru: Nereye gidiyoruz, niye gidiyoruz, nasıl yaşayacağız, babam iş bulacak mı?

Hiçbir şeyden habersiz kundaktaki kardeşini seviyor göçmen çocuk. Belki de o da Türkiye’ye geldiğinde kardeşi gibi kundaktaydı. Onlar büyüyor, şartlar değişiyor. Onlar zorluklarla, savaşlarla, imkansızlıklarla büyüyor.

Babasının omzunda uyuya kalmış bir bebek daha… Minik ayakları toprağa basmasa da kilometrelerce yürüyen babasının sırtında bitap düştü.

Ayakları çıplak, bakışları donuk. Neler olduğunun farkında değil. Annesi telaşlı, belki de bir bot buldular Yunanistan’a geçmek için.

İki bacağındaki eklem rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen İranlı Zekeriya ailesiyle birlikte Yunanistan’a gitmek istiyor. Zekeriya’nın anne-babası oğulların Almanya’ya götürüp tedavi ettirmenin hayalini kuruyor.

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