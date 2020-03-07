Göcek Tüneli boykotu büyüyor

Muğla’nın Dalaman ile Fethiye ilçelerini birbirine bağlayan ve Yap-İşlet-Devret modeli ile 2006 yılında hizmete açılan, Türkiye’nin tek paralı Göcek Tüneli’ne gelen yüzde 50’lik artış nedeniyle başlatılan geçiş boykotlarına TÜRSAB üyesi tur şirketi, seyahat acentesi ve transfer firmaları da katılma kararı aldı. TÜRSAB Marmaris Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin “Misafirlerimizi otellerine, tur ve gezilere götürmek için tünelden yüzlerce aracımız geçiyor. Son zamları protesto ediyoruz” dedi.

İŞTE ZAMLI FİYATLAR

Hatırlanacağı üzere Ocak ayında tünel geçişlerinde birinci sınıf araçlar (otomobil) 7 liradan 9 lira, ikinci sınıf araç (kamyon) 10 liradan 15 liraya, üçüncü sınıf araç (dingilli kamyon ve dingilli otobüs) 14 liradan 20 TL’ye, dördüncü sınıf araç grubu (TIR) 22 liradan 30 liraya, motosiklette 2 buçuk liradan 3 liraya yükseltilmişti. Zam sonrasında CHP Milletvekillerinin de katıldığı tünel önündeki zam protestolarına her geçen gün katılım çok daha fazlalaşıyor. Protestocular kervanına Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyeleri de katıldı.

SON PROTESTOCU TÜRSAB ÜYESİ FİRMALARI

Sözcü’ye konuşan TÜRSAB Marmaris Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, “Tünelin paralı olmasına biz zaten baştan beri karşı olduğumuzu açıkladık. Türkiye’nin tek paralı ve çok da kısa tüneli. Karadeniz’de onlarca ve değişik uzunluktaki tünelden tek kuruş ödemeden geçiyorsunuz. Son olarak yapılan yüzde 50’nin üzerindeki zam bardağı taşırdı. Enflasyon ve turizmdeki kazançları düşündüğümüz zaman bu kadar yüksek zammı kabul etmiyoruz. Üye firmaların tamamına yakını bu sezon tüneli kullanmayacak” dedi.

ESKİ YOLU KULLANIYORUZ

Tinsa İnşaat ve Sanayi Limited Şirketi tarafından 25 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle 13 milyon dolara yapılan tünel, 2006 yılında hizmete açılmıştı. 12 metre genişlik, 7.40 metre yüksekliğindeki 950 metrelik tünelin Türkiye’nin tek paralı dağ tüneli olduğunu hatırlatan Esin şöyle devam etti:

“Eski yolu kullanmak süreyi 5 -10 dakika uzatıyor. Çok sayıda transfer firmasıyla konuştuk. Çok sayıdaki turizm dernek ve kuruluş başkanlarıyla sürekli konuşuyoruz. Herkes tüneli kullanmama kararı alarak üyelerine talimatlarını vermişler. İlçeler arasında yolcu taşıyan sivil otobüs ve minibüs firmaları da eski yolu kullanıyor”

SADECE TRANSFER OLARAK DÜŞÜNMEYİN

TÜRSAB’ın turistleri otele getirip götürmenin yanı sıra turistin attığı her adımda yanlarında olduklarını belirten Suat Esin, “Bölgemiz kültür ve doğa turizmi zengini. Her gün yüzlerde minibüs ve otobüslerle Marmaris’ten Saklıkent, Ölüdeniz, Kayaköyü ve diğer kültür turlarını da hesaba kattığımız zaman 8-10 firma Fethiye’ye turlar yapıyor. Bir o kadar da Fethiye’den bu tarafa yapılan Rafting, Dalyan, Marmaris ve yine kültür turları var. Küçük bir araç bile 9 lira olmuş. Bu kadar yüksek zamlı tüneli artık kullanmayacağız” diye konuştu.

SİZ DE GEÇMEYİN!

Öte yandan tünel geçişlerini protesto etmek için sosyal medyada protestolar da çığ gibi büyüyor. “Siz de geçmeyin” ve “Göcek tünelini protesto ediyoruz” başlıklarıyla kurulan iki siteye katılımlar her geçen gün artıyor. Onlarca videolu protesto görüntüleri sergileniyor.