Göçmen kabul etmeyen Japonya’dan Türkiye’ye göçmen kredisi

Sadece 12 Suriyeliyi ülkesine kabul eden Japonya, milyonlarca Suriyeliyi ağırlayan Türkiye’ye 410 milyon dolar kredi verecek. Japonya Dışişleri Bakanı, Türkiye’ye şu ana kadar göçmenler için 550 milyon dolarlık destek verdiklerini açıkladı.

SOZCU.COM.TR

Türkiye’de göçmen sayısındaki artış ve göçmenlerin Türkiye’de tutulması karşılığında Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ödeme yapması tartışılırken, yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunan Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, “Görüşmeler sırasında iki Bakan tarafından, Suriyeli göçmenlerin ülkeye girişinden etkilenen Türkiye’nin yerel yönetimlerine sosyal altyapı sağlanması amacıyla temin edilecek 45 milyar Japon Yeni üst limitli kredi ile ilgili karşılıklı resmi belgeler imzalanmıştır” denildi.

Kredinin faizi Japon Yeni cinsinden 6 Ay LIBOR + 95 bp (Faiz oranı alt sınırı: Yüzde 0,1), ödeme süresi ise 7 yılı geri ödemesiz olmak üzere 25 yıl olarak belirtildi.

150 dakika sürdüğü belirtilen Çavuşoğlu-Motegi görüşmesinde, Afganistan, Irak, Orta Doğu barış süreci gibi bölgesel konuların yanı sıra Çin ve Kuzey Kore gibi Asya’daki gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, “Bakan Motegi’nin insan kaçırma sorununun ivedilikle çözümüne yönelik anlayış ve işbirliği talebine Bakan Çavuşoğlu destek vermiştir” ifadesi kullanıldı.

550 MİLYON DOLARLIK DESTEK

Motegi, önceki gün bir gazetede yayımlanan makalesinde, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla şu ana kadar göçmenlerle ilgili Türkiye’ye 550 milyon ABD Doları tutarında destek sağlandığını açıklamıştı.

“İnsani yardımlar alanında, yalnız Suriye’den değil, Afganistan, Irak ve İran’ın da dâhil olduğu ülkelerden yaklaşık 4 milyon sığınmacıyı ağırlayan Türkiye’nin yaptığı insani yardımlar Japonya tarafından son derece saygıyla karşılanmaktadır” diyen Japon bakan, söz konusu destek için “Bu miktar NATO üye ülkeleri dışında en yüksek yardım tutarıdır” demişti.

JAPONYA SADECE 12 SURİYELİYİ KABUL ETTİ

Japanya, Ankara’nın göçmenleri ağırlamasını alkışlayıp kredi desteği veriyor ancak Japonya’nın göçmen politikası hem ülke içinde hem de dünya genelinde tartışma ve eleştirilere neden oluyor.

Reuters’ın 20 Mart 2018 tarihli haberine göre, 2011-2018 döneminde 5,4 milyon Suriyeli savaş nedeniyle ülkesini terk ederken, bu dönemde Japonya’nın kabul ettiği Suriyeli sayısı sadece 12 oldu.

Suriyelilerin iltica talepleri Japon makamları tarafından reddedildi.

Taliban’ın tekrar iktidara gelmesinin ardından Afganistan’dan kaçış başlarken, birçok ülke Afganistan’dan sınırlı sayıda da olsa göçmen kabul edeceğini açıkladı ancak Japonya bu konuda adım atmadı.

Resmi rakamlara göre, Türkiye’de 3 milyon 700 bin Suriyeli bulunuyor. Türkiye’deki Afgan göçmen sayısı ise, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 300 bin olarak açıklandı.

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