Göçmen kaçakçılığı operasyonunda casusluk malzemeleri ele geçirildi

İstanbul’da insan kaçakçılarına sahte belge temin eden şüphelilere operasyon düzenledi. Baskında şüphelilerin evinde dinleme cihazı, böcek arama aleti ve bazı casusluk aletleri ele geçirildi. Tutuklanan şüphelilerden F.S., “Yasak aşk yaşıyorum. O nedenle yasak aşkım kumpas amaçlı bırakmıştır” dedi

Habip ATAM

Operasyon, İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, Esenyurt’taki bir adreste kaçak göçmenler için sahte belge düzenlendiğini belirleyince harekete geçildi.

Yapılan araştırmaların ardından belirlenen adrese 12 Eylül’de baskın düzenlendi. Operasyonda İran uyruklu J.B., P.A., M.M., ve F.S. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNDEN COVİD İZNİ ALMIŞ

Yakalanan şüphelilerden F.S.’nin “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan daha önce hüküm giydiği cezaevinden izinli olarak çıktığı anlaşıldı. Şüphelinin 31 Ağustos 2022’de covide yakalandığı için 1 ay izinli olarak cezaevinden ayrıldığı belirtildi. Şüphelinin “Resmi belgede sahtecilik” ve “uyuşturucu” satmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA ÇALINTI PASAPORT

Polis ekiplerince adreslerde yapılan aramalarda çalıntı olduğu belirlenen 58 Türk Pasaportu, farklı ülke vatandaşlarına ait 51 çalıntı pasaport, Ferman S. adına düzenlenmiş 1 yeşil pasaport, Türk ve farklı ülke vatandaşlarına ait 68 pasaport, 20 nüfus cüzdanı, 19 ehliyet, farklı ülkelere ait sağlık kartları, ikamet izinleri, “Schengen Vizesi” koruma belgeleri ve sahte evrak oluşturmak için hazırlanmış, mühür ve kaşeler ele geçirildi. Pasaportların bir kısmının “İnterpol” tarafından arandığı öğrenildi.

CASUSLUK CİHAZLARI

Ekiplerin adreslerde yaptıkları aramalarda, casusluk faaliyetlerinde kullanılan ortam dinleme cihazı, 1 gizli kamera, böcek arama cihazı, casusluk cihazlarının tespitinde kullanılan bir aletin de bulunduğu belirlendi. Polisi bile şaşırtan casusuluk ürünlerinin bulunması üzerine soruşturma derinleştirildi.

CASUSLUK ALETLERİ İÇİN YASAK AŞK DEDİ

Casusluk faaliyetlerinde kullanılan cihazlarla ilgili şüpheli M.M. ve eşi F.S.’nin ifadeleri alındı. Şüphelilerin çelişkili ifadelerde bulundukları belirtildi. İddiaya göre F.S.’nin önce “Benim maddi durumum kötü, evimi günübirlik kiraya veriyorum. Biri bırakmış olmalı” dediği, daha sonra ise “Benim maddi durumum çok iyi, ülkemde gayrimenkullerim var. Yasak aşk yaşıyorum. O nedenle yasak aşkım kumpas amaçlı bırakmıştır” dediği öne sürüldü.

YEŞİL PASAPORT

Şüphelilerden F.S.’nin üzerinde sahte yeşil pasaport, eşim dediği kadının üzerinde ise sahte koruma kartı buldu. Şüphelilerin sahte yeşil pasaport kullanmasının, gizli bilgiler ele geçirdiklerini ortaya koyduğu belirtildi. Şüphelilerin ayrıca ülkemize giriş-çıkış kaydı olmadığı öğrenildi.

CASUSLUKTAN İŞLEM YAPILDI

Şüpheliler hakkında “Göçmen Kaçakçılığı”, “Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarının yanı sıra “Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal ve Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme” suçlarından da işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü de tutuklandı.

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