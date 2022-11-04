Göçmen kaçakçılığında yeni yöntem

İstanbul’da göçmen kaçakçılarına karşı yürütülen çalışmalarda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, özel müşterileri için gerçek pasaportları sahteye çevirdikleri anlaşıldı. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğer adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Habip ATAM

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri kaçak göçmenlere sahte pasaport ve vize temin eden 2 şüpheli belirledi.

Araştırmalarda şüphelilerin sahte pasaportları Fatih’te bir adreste düzenledikleri anlaşıldı. Belirlenen adrese baskın düzenlendi.

Operasyonda R.B. ismli Fas uyruklu kadınla Irak uyruklu M.K.I.A.B yakalandı.

SAHTE ÇİFT GÖRÜNTÜSÜNDE EV TUTMUŞLAR

Emniyete götürülen şüphelilerin dikkat çekmemek için kendilerini karı koca gibi göstererek Fatih’teki daireyi tuttukları öğrenildi.

İddiaya göre şüpheliler bu adresi, sahte pasaport düzenleme ofisi haline getirdi. Kalmak için ise başka bir adresi kiraladı.

ÇOK SAYIDA SAHTE BELGE ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramalarda 55 pasaport kapağı, farklı ülkelere ait 220 pasaport sayfası, farklı ülkelere ait basımı yapılmış 510 boş pasaport ve kimlik benzeri değerli kağıt, farklı ülkelere ait 785 hologram ve filigram, farklı ülkelere ait 150 boş vize yaprakları, 15 adet çip, pasaport yapımında kullanılan 7 farklı renklerde boya, 17 adet mühür, 7 adet THY ait boş uçuş kartı ve pasaport yapımında kullanılan malzemelerle bir miktar para ele geçirildi.

PARAYLA PASAPORT ALIP BAŞKASI İÇİN DÜZENLİYORDU

Irak uyruklu M.K.I.A.B’nin, müşterileri referansla gelmesi halinde, farklı bir yöntemle sahte pasaport ya da kimlik ayarladığı belirtildi.

İddiaya göre Iraklı şüpheli; diğer sahtecilik yöntemlerinden farklı yol izliyordu. Sıfırdan sahte pasaport yerine, Türkiye’de daha önceden legal yollarla girmiş farklı kişilerin pasaportlarını para karşılığı temin ediyordu.

Bu pasaportları özel müşteriler için düzenliyordu. Pasaportlar üzerindeki bilgiler farklı karışım ve solüsyonlarla temizleniyordu.

Fotoğraf sökülüyor, yeni pasaport sahibinin fotoğraf ve kimlik bilgilerini işliyordu. Değiştirilmiş fakat geçerli bir pasaport olarak tekrar yeni sahibine veriliyordu.

BİRİ TUTUKLANDI DİĞER SERBEST KALDI

Polis ekiplerinin de görmeye çok alışık olmadığı yönetimler kullanan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Fas uyruklu R.B. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. M.K.I.A.B ise tutuklandı.

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