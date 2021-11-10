‘‘Göçmen Krizi Değil İstikrarsızlaştırma Çabası’’ 

Başkan Joe Biden Beyaz Saray’da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’le görüştü. Von der Leyen, yaptığı açıklamada görüşmenin çok yapıcı geçtiğini söyledi. Polonya-Belarus sınırındaki durum sorulduğunda Von der Leyen bunun bir göçmen krizi olmadığını ancak “otoriter Minsk rejiminin” bölgeyi istikrarsızlaştırma çabası olduğunu belirtti.

AB Komisyonu Başkanı, “Gelecek haftanın başında hızla Belarus’a karşı yaptırımlar arttırılacak’’ dedi ve yaptırımların bireyleri olduğu gibi kurumları da kapsayacağını kaydetti.

Beyaz Saray’dan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada Biden ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen’in Ukrayna, Kuzey İrlanda ve Belarus ile ilgili konuları ele aldıkları belirtildi.

İki liderin AB’nin Belarus sınırındaki insani durumu görüştükleri ve düzensiz göçmen akınından duydukları derin edişeyi dile getirdikleri kaydedilen açıklamada Biden ve von der Leyen’in Ukrayna’nın egemenliğine ortak bağlılıklarını beyan ettikleri ve Kuzey İrlanda’nın siyasi ve ekonomik istikrarına desteklerini dile getirdikleri belirtildi.

AB diplomatları da Belarus’a yeni yaptırımların onaylanmak üzere olduğunu belirtmiş ve 30 kişi ile kurumun yaptırım kapsamına alınmasının planlandığını, bunlar arasında Belarus dışişleri bakanı ve havayolu şirketi Belavia’nın da olduğunu kaydetmişti.

Von der Leyen, Biden ile Minsk’e insan kaçakçılığını kolaylaştıran havayolu şirketlerine yaptırım uygulanması olasılığının değerlendirilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Belarus’taki düzensiz göçmenlerin Polonya’ya girebilmek için kitlesel şekilde sınıra doğru ilerlemesinin ardından Polonya hükümeti, Kuznica sınır noktasını bu hafta başında geçişlere kapatmıştı. Toplanan grubun, “Almanya’’ sloganları atması, Polonya üzerinden Almanya’ya geçmek istediklerini ortaya koymuştu.

Alman medyasında çıkan haberlerde, mültecilerin hava yoluyla Moskova, İstanbul, Antalya ve Şam’dan Belarus’un başkenti Minsk’e taşındığı, oradan da Belaruslu yetkililerin organizasyonuyla Polonya sınırına getirildiği iddiaları yer almış, Alman Federal Polis Sendikası Başkanı Heiko Teggatz, göçmenlerin Türk Hava Yolları (THY) ve Rusya’ya ait havayolu şirketi Aeroflot’un seferleriyle Belarus’a getirildiğini öne sürmüştü.

Türk Hava Yolları ise iddiayı reddetmiş, “Bazı ulusal ve uluslararası medya organlarında Türk Hava Yolları’nın Belarus’a gerçekleştirdiği uçuşların yasadışı göçmen trafiğine zemin hazırladığı öne sürülmektedir. Ortaklığımız, dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlarda uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde tüm güvenlik hassasiyetlerini dikkate almakta ve operasyonlarını bu ölçüde gerçekleştirmektedir. Medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır” açıklamasını yapmıştı.

Von der Leyen altyapı konusunda da Biden ile konuştuğunu belirterek ‘‘Temelimizi aynı şeyler üzerine inşa ediyoruz ve yatırım yapabileceğimiz en başarılı projeleri belirlemeye çalışıyoruz’’ diye konuştu.

Biden ve von der Leyen Washington’daki görüşmeden önce Roma’da G-20 zirvesinde ve Glasgow’daki BM iklim zirvesi kapsamında biraraya gelmişti.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada iki liderin bu görüşmelerdeki konuları ele almaya devam edecekleri ve ortak bir ABD-AB ticaret ve teknoloji konseyi oluşturulması, küresel ısınma ve Ukrayna ile Batı Balkanlar gibi bölgesel sorunlar konusunda yol haritası belirleyecekleri kaydedilmişti.

Demokrat Biden eski Başkan Donald Trump’ın ardından Avrupa ile bağları yeniden güçlendirmeyi hedefliyor. Cumhuriyetçi Trump, görev süresi boyunca çeşitli uluslararası ittifaklardan ülkeyi çıkarmış, AB ile ilişkileri de dış politikasından etkilenmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Emily Horne da görüşme öncesinde yaptığı açıklamada Başkan Biden’ın ABD’nin temel ortaklarından biri olarak gördüğü AB’ye desteğini her fırsatta dile getirdiğini belirtmişti.

Transatlantik ilişkiler Biden döneminde iyileşme gösterdi. ABD ve AB, uçak sübvansiyonları ve çelik üretimi konusundaki iki büyük ticaret anlaşmazlığını çözdü ve Çin’in oluşturabileceği daha büyük tehditler karşısında ortak mücadeleyi güçlendirme kararı aldı.