Göçmen krizi sonrası sınırda dikkat çeken gelişme! Bomba yağdırdılar

Ukrayna, göçmen krizi yaşadığı Belarus sınırında askeri tatbikat düzenledi. Tatbikatta gerçek mühimmat kullanıldığı ifade edildi.

Ukrayna ve Belarus arasında yaşanan göçmen krizi devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belarus sınırında askeri tatbikat düzenlendiği bildirildi.

BOMBA YAĞDIRDILAR

Askeri tatbikatın Ukrayna’nın Belarus sınırına yakın bölgesi Jitomir’de yapıldığı aktarılan açıklamada, tatbikata hava indirme birliklerinin katıldığı ve tatbikatta gerçek mühimmat kullanıldığı kaydedildi.

Tatbikatta bir düşman hedefine saldırı için havadaki birliklerin ve zırhlı personel taşıyıcıların inişinin simüle edildiği açıkladı. Söz konusu tatbikata, hem hava hem de kara birliklerinin katıldığı ifade edildi. İHA



İlginizi Çekebilir Lukaşenko’dan göçmen krizi itirafı: Yardım etmiş olabiliriz İlginizi Çekebilir Belarus-Polonya sınırındaki Iraklı göçmenler Erbil’e döndü