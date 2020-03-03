Göçmen tarifesi: Minibüs 250, taksi 5-6 bin TL

Türkiye’nin kapıları açmasında bu yana göçmenler Edirne’ye adeta akın ediyor. Bu hareketlenme fırsatçılara da gün doğurdu. Son 3 gündür çeşitli noktalardan minibüs, otobüs hatta taksilerle çok sayıda göçmen Edirne’ye taşındı.

Dünya gazetesinden Selenay Yağcı’nın haberine göre Edirne’ye gitmek için yola çıkan göçmenlerin büyük bir kısmını Afgan ve Özbekler oluşturuyor. Yolculuğun iki ayrı ilk durağı var. Ücretler de buna göre değişiyor. İlk gün Suriyelileri ücretsiz otobüsler taşırken şimdilerde aralarına Afgan ve Özbeklerin de katıldığı göçmenleri ücreti 5-6 bin lirayı bulan taksiler taşıyor.

Minibüs ve otobüslere istenen ücret de kişi başı 250 liraya çıkıyor. İstanbul otogarından Edirne’ye otobüs ücretleri yaklaşık 75 TL ama turizm şirketinde yer yok. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan son 3 gündür otogarda da göçmen akını olduğunu kaydetti. Ancak göçmenlerin birçoğunun çabuk sınıra ulaşmak için Edirne’den gelen 8 kişilik taksileri kullandığını ifade ederek, “Bu taksilerin 5-6 bin liraya göçmen taşıdığı söyleniyor. Suriyelilerde şehirler arası otobüsleri tercih edenlerin sayısı da oldukça yüksek. Göç İdaresi yol izin belgesini Edirne yolcularına veriyor.” diye konuştu.

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