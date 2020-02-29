Göçmenler arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı!

Olay, saat 20.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-550 Sokak’ta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, sokak içindeki hurdacı dükkanında bir grup Afganistan uyruklu göçmen arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga sırasında M.R., R.A. ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Hurdacı dükkanında yaşanan tartışma ve bağrışmaları duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri hurda dükkanına girdiğinde içeride kanlar içinde yatan 3 kişiyi görünce olay yerine ambulans sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahıslara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra M.R. ve kimliği öğrenilemeyen bir kişiyi Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne, durumu ağır olan R.A.’yı ise özel bir hastaneye kaldırdı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan R.A.’nın hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. İHA

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