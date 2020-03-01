Göçmenler rota değiştirmeye hazırlanıyor

Türkiye’nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte düzensiz göçmenler Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya doğru gitmeye devam ediyor. Geçiş yoğunluğu ise en çok Edirne‘de yaşanıyor. Son günlerdeki Yunan güvenlik güçlerinin geçişlere izin vermemesi ve baskı uygulaması üzerine bölgedeki mültecileri deniz yolunu tercih etmeye yöneltti.

25 DAKİKA SÜRÜYOR

Edinilen bilgiye göre, önümüzdeki bir kaç gün içinde mültecilerin Çanakkale‘nin Ayvacık ilçesinden karşıya geçmeleri öngörülüyor. Öte yandan Ayvacık‘ın Sivrice ve Asos kıyı kesimlerinden Midilli adasına bot ile yolculuk 25 dakika sürüyor. 30-35 kişilik botlarla Midilli’ye geçen mülteciler genelde Afgan uyruklu kişilerden oluşuyor.

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