‘Göçmenlerin donarak ölmesi insani trajedi’

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Yunanistan sınırından geri itildikten 19 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybetmesini vahim bir olay olarak değerlendirerek, “Elbette bu konuyla ilgili olarak ne kadar insani trajedi olduğunu görüyoruz. Bu yaşanan hakikaten son derece vahim bir konu” dedi.

Denizli’ye göçmenlere verilen sağlık hizmetlerini yerinde incelemek üzere gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, ilk olarak Denizli Valisi Ali Fuat Atik’i makamında ziyaret etti.

Valilikte şeref defterini imzalayan Meyer-Landrut, Vali Atik ile göçmenlerin durumunu görüştükten sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret ederek, kentin ekonomik durumu hakkında bilgi aldı. Ardından Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ile görüşen Meyer-Landrut, AB Delegasyonu tarafından satın alınan ambulansları inceledi. Meyer-Landrut daha sonra Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi’nde eşi Brigiditte Meyer-Landrut ile birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.

“MÜLTECİLERE CİDDİ ANLAMDA SAĞLIK HİZMETİ VERİLİYOR”

Seyir Tepesi’nde gazetecilere açıklama yapan Nikolaus Meyer-Landrut, göçmenlerin aldığı sağlık hizmetlerini yerinde görmek için geldiğini belirterek, “Bizim her ile yaptığımız ziyarette ön planda bulunan bir amacımız var. Burada ön plana çıkan ise sağlıktır. Burada olmamızın arkasındaki sebep göçmen sağlık hizmet merkezlerini görmek. Özellikle Türkiye’de ve Denizli’de Suriyeli mültecilerin sağlık hizmeti sağlamakta olan göçmen sağlık merkezlerini ziyaret edeceğiz. Türkiye’nin ev sahipliğini yapmakta olduğu Suriyeli mültecilere ciddi anlamda sağlık hizmeti sağlanıyor. Türkiye hükümeti ve Türk halkı da ciddi anlamda bir ev sahipliği üstleniyor” dedi.

“TÜRKİYE MÜLTECİLERE CİDDİ DESTEK VERİYOR”

Meyer-Landrut, Türkiye’nin mültecilere ciddi anlamda destek sağladığını belirterek şunları söyledi;

*Türkiye’de mültecilere sağlanan yardımın, farklı ortamlarla karşılaştırıldığında son derece istisnai bir kapsamda olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin tamamında toplam 180 göçmen sağlık merkezi bulunuyor.

*Bunlardan 2 tanesi Denizli’de. Bugün burada yapmış olduğumuz ziyaretler kapsamında AB olarak proje bazında destek sağlanan 2 devlet hastanesinin inşası, 400’den fazla ambulansın sağlanması söz konusu.

*Biz bugün bu ambulanslardan 4 tanesini görebildik. Bizler sadece Denizli’de değil, Türkiye’nin tamamında söz konusu proje kapsamında buradaki mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimini Türkiye’nin de üstlenmiş olduğu çabaları kolaylaştırmak için destek olmaya çalışıyoruz. Ancak Türkiye’nin bu konuda üstlendiği çaba ve çalışma hakikaten istisnaidir.

“SON DERECE VAHİM BİR KONU”

Büyükelçi Meyer-Landrut, bir gazetecinin Yunanistan’ın sınır dışı etmesi sonucu 19 düzensiz göçmenin Edirne’de donarak yaşamını yitirmesi ilgili görüşünü sorması üzerine şunları söyledi;

*Elbette bu konuyla ilgili olarak ne kadar insani trajedi olduğunu görüyoruz. Bu yaşanan hakikaten son derece vahim bir konu. Hayatını kaybedenlerin sevdikleri ve ailelerinin acılarını yürekten paylaşıyoruz.

*Olmaması gereken bir olaydı. Maalesef gerçekleşti. Şu anda konuyla ilgili olan bütün detaylara sahip değilim. Türk ve Yunan makamlarının söylediklerini duyuyorum. Bunları takip ediyorum. Ancak ben burada AB’yi temsilen bulunuyorum.

*Elbette Avrupa Birliği Komisyonu’nun bu konuda alacağı karar ve yaklaşım önemli. Gelişmeleri takip edeceğiz. Brüksel bu konuya nasıl yaklaşacak bunu da bakacağız.

Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet daha sonra Deliktaş Mahallesi’nde bulunan Sıhhat Göçmen Sağlık Merkezi’nde sağlık çalışanları ile görüştü. DHA

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