Evren Özalkuş’un moderatörlüğünde gerçekleşen Türkiyenin Geleceği’nde ABD-İran gerginliği masaya yatırıldı. Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum, CHP PM Üyesi-26. Dönem Milletvekili Eren Erdem ve İran Uzmanı Gazeteci Cevat Gök bölgedeki yeni süreci değerlendirdi. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online Gök: ABD- İran gerginliğinin kaybedeni Irak – Türkiye’nin Geleceği (8 Ocak 2020)