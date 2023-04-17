53.6 F
Los Angeles
17 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporGökalp Kasapoğlu: 3 puanı taraftarlarımıza armağan ediyoruz

Gökalp Kasapoğlu: 3 puanı taraftarlarımıza armağan ediyoruz

Alaturka Online
Alaturka Online

Rakipleri karşısında çok önemli bir 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını ifade eden Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, “Sivasspor ile çok önemli bir müsabakaya çıktık. Mutlak kazanmamız gereken bir maçtı ve bu kritik karşılaşmayı Campuzano’nun golüyle 1-0 kazanıp 11 maçlık galibiyet özlemine son verdik. Aldığımız 3 puanı her zaman takımının yanında olan taraftarlarımıza armağan ediyoruz” dedi.

Sivasspor maçını geride bırakıp Ankaragücü karşılaşmasına odaklandıklarını ifade eden Kasapoğlu, “Çok yoğun ve çok zorlu bir maç trafiğinden geçiyoruz. Perşembe günü deplasmanda Ankaragücü ile zorluk derecesi çok yüksek bir maça daha çıkacağız. Sivasspor galibiyetinin moraliyle başkent deplasmanına da 3 puan için gideceğiz. Ankaragücü maçından da güzel bir skorla dönüp taraftarlarımıza çifte bayram yaşatmak istiyoruz” diye konuştu.

İHA

Alaturka Spor
Önceki haber
Çok sayıda adrese IŞİD operasyonu
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,462BeğenenlerBeğen
16,194TakipçilerTakip Et
3,513TakipçilerTakip Et
7,700TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States