Gökalp Kasapoğlu: 3 puanı taraftarlarımıza armağan ediyoruz

Rakipleri karşısında çok önemli bir 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını ifade eden Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, “Sivasspor ile çok önemli bir müsabakaya çıktık. Mutlak kazanmamız gereken bir maçtı ve bu kritik karşılaşmayı Campuzano’nun golüyle 1-0 kazanıp 11 maçlık galibiyet özlemine son verdik. Aldığımız 3 puanı her zaman takımının yanında olan taraftarlarımıza armağan ediyoruz” dedi.

Sivasspor maçını geride bırakıp Ankaragücü karşılaşmasına odaklandıklarını ifade eden Kasapoğlu, “Çok yoğun ve çok zorlu bir maç trafiğinden geçiyoruz. Perşembe günü deplasmanda Ankaragücü ile zorluk derecesi çok yüksek bir maça daha çıkacağız. Sivasspor galibiyetinin moraliyle başkent deplasmanına da 3 puan için gideceğiz. Ankaragücü maçından da güzel bir skorla dönüp taraftarlarımıza çifte bayram yaşatmak istiyoruz” diye konuştu.

İHA