Gökalp Kasapoğlu: Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz

Alanyaspor karşılaşmasında yeşil-beyazlı taraftarlara 3 puan hediye edemedikleri için üzgün olduklarını ifade eden Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, “Hafta sonu sahamızda Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmayı kazanıp 9 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyorduk ama olmadı. 2-0 geriye düştüğümüz maçta 2-2’lik eşitliği sağlasak da bizi 3 puana taşıyacak üçüncü golü bulamayınca sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldık, üzgünüz” dedi.

Şimdi gözlerini bu hafta İstanbul deplasmanında Beşiktaş ile oynayacakları zorlu 90 dakikaya çevirdiklerini ifade eden Kasapoğlu, “Önümüzde Beşiktaş karşılaşması var. Yine çok zor bir maç bizi bekliyor. Bir günlük izinin ardından Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarına bugün başlayacağız. Beşiktaş maçına iyi hazırlanıp İstanbul’a güzel bir sonuç almaya gideceğiz. Süper Lig’de artık telafisi olmayan haftalara girdik. Her maç çok önemli bizim için. Beşiktaş maçı da aynı şekilde çok çok önemli. Geçen sezon rakibimizi İstanbul’da yenmiştik. Bu haftaki maçta da aynı başarıyı tekrar edip kazanan taraf olmak istiyoruz” diye konuştu.

İHA