Gökçe Özyol kimdir? Gökçe Özyol kaç yaşında ve nereli?

Gökçe Özyol, 2 Aralık 1972 tarihinde dünyaya geldi. No 309, Filinta ve Geniş Aile gibi dizilerde rol alan Gökçe Özyol kimdir? Gökçe Özyol nereli ve kaç yaşında?
Gökçe Özyol, İki Aile dizisi ile oyunculuğa adım attı. Daha sonra Yahşi Cazibe dizisindeki Barış karakteri ile ünlendi. İşte Gökçe Özyol hakkında merak edilenler…
GÖKÇE ÖZYOL KİMDİR?
Gökçe Özyol, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Animasyon Bölümünü bitirmiştir. İki Aile dizisiyle oyunculuk hayatı başladı. Çeşitli dizi ve sinema filmlerinde oynadı. Yahşi Cazibe dizisindeki Barış karakteriyle ünlendi. Alemin Kıralı dizisinde de konuk oyuncu olarak rol alan oyuncu son olarak Ali Ayşe’yi Seviyor dizisinde Bekir karakterini canlandırdı. 2011 yılının haziran ayında Gökçe Aytaç’la evlenmiştir. Çİft 2013 yılında boşanmıştır.
FİM VE DİZİLERİ
Çizgi filmler
Kötü Kedi Şerafettin (2016) – Rıfkı
Diziler
No 309 (2016) – Kurtuluş Yorulmaz
Filinta (2015) – Emrullah
Şimdi Onlar Düşünsün (2014) – Pamir
Ali Ayşe’yi Seviyor (2013) – Bekir
Alemin Kıralı (2011, 2012) – Emlakçı, Kurtuluş
Yahşi Cazibe (2010-2012) – Barış
Geniş Aile (2009) – (1.sezon)
Masumlar (2009) – Tolga İnce
Haneler (2009)
Kış Masalı (2009) – Ömer
Gece Gündüz (2008) – Tayfur
İki Aile (2006) – Sabutay
Filmler
Milyonluk Kuş (2018) – Bayram
Güvercin Uçuverdi (2015) – Sümük Turgut
Şipşak Anadolu (2014) – Kadir
Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) – Ergün
Vay Arkadaş – Manik, Tik, Dildo (2010) – Muhbir Polis
Nefes: Vatan Sağolsun (2009) – Savcı