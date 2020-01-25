Gökçek’in kedisi 3 milyon lira yedi

Melih Gökçek ve Mustafa Tuna döneminin incelendiği raporda, Ankara’yı tarihi, sosyal ve kültürel yönden tanıtmak ve TV kanallarında yayınlanmak üzere ‘’Misket Kedi” adıyla yaptırılan çizgi filme 3 milyon lira harcandığı belirlendi. Filmin dublaj, çekim, seslendirme gibi tüm işleri de tek bir firmaya verildi. Çizgi film ana konsepti ve karakterlerin oluşturulması için 2 milyon 834 bin TL, müzik, karakterler ve miksaj için de 280 bin TL ödendi.