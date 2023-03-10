Gökhan İnler’den yıldız futbolcu için itiraf! “Trabzonspor’a gidebilirdi”

Adana Demirspor’un tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler suskunluğunu bozdu. Beşiktaş’a transfer olan Tayyip Talha Sanuç ve Fenerbahçe’ye giden Samet Akaydın’la ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Başarılı orta saha kariyerindeki önemli anlara dair konuştu. Adana Demirspor’un başarılı futbolcusu Beşiktaş’ta kazandıkları şampiyonluğu değerlendirdi.

Adana Demirspor’dan ayrılan tecrübeli futbolcular Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç’la ilgili konuşan Gökhan İnler itiraflarda bulundu. Vole’de soruları cevaplayan 38 yaşındaki orta sahanın açıklamaları ses getirdi.

Deprem felaketi hakkında konuşan Gökhan İnler, “Kötü bir olay. Biz İstanbul’daydık, uyuyorduk. Bütün telefonlar mesaj, aramalar. Bütün aileler onun içindeydi, bazı sakat oyuncular da Adana’daydı. Fazla bir şey diyemem çünkü kolay değil. Başkan sağ olsun, bizi götürüp, aileleri alıp bir otele yerleştirdi. Büyük bir jest yaptı. Herkesin başı sağ olsun” dedi.

‘ZOR AMA BÜYÜK BİR HEDEF’

Adana Demirspor kariyerini değerlendiren Gökhan İnler, “Futbola devam etmek istiyorum, kendimi daha hissediyorum. Alkol, sigara, gece hayatım yok. Bunları yaptığım için meyvelerini topluyorum. Tecrübem de bana çok katkı sağlıyor. Keyif alıyorum, keyif alamazsan ona göre seneler azalıyor diye söyleyebilirim. Ben Adana Demirspor’a geldiğimde, o heyecanı bana getirdi. Futbola bir daha başlamak gibi. Burada büyük bir hedef vardı; zor ama çok büyük bir hedef. Bu benim için çok önemliydi. Maddi hiçbir düşüncem yoktu. Geldikten sonra Süper Lig’e çıkmayı başardık” ifadelerini kullandı.

‘BEŞİKTAŞ’I İSTEDİ’

“Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş’a transfer olurken onunla konuştun mu” sorusuna Gökhan İnler, “Tayyip Talha Sanuç zaten genç bir çocuk. Onun büyük bir şansı oldu, Beşiktaş istedi. Konuştum ‘bir büyük kulüp seni istediyse, yapacaksın’ dedim. O da hiç düşünmedi. Beşiktaş’ta görüyorsunuz, iyi performans sergiliyor. Taraftar seviyor, karakteri var. Bol şanslar diyorum” açıklamasını yaptı.

‘TRABZONSPOR’A GİDEBİLİRDİ’

Samet Akaydın’ın Fenerbahçe’ye transferi hakkında konuşan 38 yaşındaki orta saha, “Samet Akaydın’la da hep konuşuyorduk. Hatta Spor Toto 1. Lig’de benim oda arkadaşımdı, biz hep beraber konuşurduk. O da kendisini çok geliştirdi. Çok çalışkan, çok profesyonel. Onun durumunu da biliyorsunuz, bir sene önce Trabzonspor’a gidebilirdi. Olmayınca çalışmaya devam etti. Fenerbahçe’den teklif gelince kulüp onu serbest bıraktı. Samet için iyi bir basamak. Büyük takımlarda oynamak zor, hiç pes etmeyeceksin. Öyle şanslar gelince, bir futbolcunun yapması lazım” ifadelerini kullandı.

Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç’un en güçlü yönleri hakkında konuşan Gökhan İnler, “Futbolu çok seviyorlar. İkisi de takımı için her şeylerini veriyorlar. İkisinin de önü açık olsun, inşallah daha iyi yerlere gelirler” dedi.

DAUM İTİRAFI

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş tarafından gençlik yıllarında deneme antrenmanlarına alınan Gökhan İnler o dönemi şu ifadelerle anlattı:

“Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ta denendim. Fenerbahçe’de Daum, Galatasaray’da Hagi ve Beşiktaş’ta Del Bosque dönemi. Herkes az çok biliyor, nasıl geçtiğimi. Benim için çok zordu. İsviçre’de doğma büyümeyim, ilk defa Türkiye’ye geliyorum. Türkçem o kadar iyi değildi, o dönemlerde. Futbolu sevdiğim için başarabilirdim ama farklı dengeler var Türkiye’de. Çok, çok yetenekli olman lazım. Yetenekliydim ama başka dengelerden dolayı yetmediğini düşünüyorum. Fenerbahçe’de başlarken Daum beni istedi. Daum beni çok beğendi. Futbolda iniş çıkışlar var. Dört ay Türkiye’deydim hiçbir maçta oynadım. İdmanlar yapmamak, aileden uzak kalmak benim için kolay değildi.”

‘LEICESTER BAMBAŞKAYDI’

“Kariyerinin en özel kupası sence hangisiydi” sorusuna Gökhan İnler, “Bu kariyerde, her ülkede benim bir dokunuşum oldu. Her kupa benim içim özel. Zürih’te 25-26 sene sonra 2 kez kupa kazandık. Udinese’de çok iyiydik. Napoli’de Maradona’dan sonra ilk kupayı biz kazandık. Leicester bambaşka. Bence Leicester’ın yaşadığını kimse yaşayamaz. O takımı kimse tanımıyordu. Beni lider olarak, abi olarak aldılar oldular oraya. Herkes özel oldu. Kante, 3’üncü Lig’den geldi, kimse tanımıyordu. Mahrez, Vardy… Biz Ranieri ile iyi kaynaştık, birden şampiyon olduk. Beşiktaş’ta ilk senem süper, öyle bir kutlama hiçbir yerde görmedim. Dünyada yok. Başakşehir yeni bir kulüp, ilk defa şampiyon olmuş. Adana Demirspor, 26 sene sonra çıkmış. En zoru bence Leicester City’di. O kadar büyük bütçelere karşı… Premier Lig en çok izlenen lig, dünyada. Jamie Vardy bizi evine çağırdı, büyük ekranda hepimiz izledik. Tottenham yenmezse biz şampiyonduk ve oldu. Orada olmak çok güzeldi” dedi.

HAKEM AÇIKLAMASI

Hakemlerin performansına dair gelen soruyu cevaplayan Gökhan İnler, “Türkiye’de çok uzuyor her şey bence. İngiltere’ye baktığımda, net. 3-4 dakika uzuyor ve bitiyor maç. Türkiye’de daha çok tartışma var. Hakemler net, hemen çalıyorlar. Türkiye’de farklı şeyler mi dönüyor yoksa hakemler çok mu baskı altında. Hakemler baya baskı altında, o da kolay değil yani. Hakemlere de pozitif bakmak lazım, hakemler de bu işin içerisinde. Ben bir şey değiştiremem. Yurt dışında hakemler anında karar veriyorlar. Türkiye’de bir aksiyona hata yapmayayım diye 10 kere bakıyorlar. Oyun daha hızlı akıyor, daha rahatlar. Ben onu gördüm” ifadelerini kullandı.

‘DOĞMA BÜYÜME BEŞİKTAŞLIYIM’

Beşiktaş taraftarı hakkında konuşan Gökhan İnler, “Doğma büyüme Beşiktaşlıyım. Kariyer başlayınca, daha profesyonel bakıyorsun. Her yerde benim için özeldi. Napoli’de 4 sene oynamak, kolay değil. Bugün gitsem bile, o ilgiyi görürsünüz. Çok özel bir şeydi. Napoli çok özeldi. Türkiye’ye Beşiktaş’a gelince, bir de şampiyonluk yaşayınca çocukluk hayalim gerçekleşti” açıklamasını yaptı.

“Beraber oynadığın en özel antrenör hangisiydi” sorusuna Gökhan İnler, “Her antrenör beni ileri attı. Antrenörler vardı, oynatmadı. Benim için tecrübe o. Gençken hep oynamak istiyorsun, her hocadan bir şeyler aldım. Favre çok başkaydı. Napoli’de 3 büyük hoca vardı. Herkesin kalitesi var herkesten bir şeyler aldım. Ranieri zaten meşhur İtalya’da. Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Okan Buruk bunların hepsi geleceğin hocaları. Hoca olarak hepsi bana katkı sağladı. Ben biraz sistematik birisiyim, en sistemli olan Benitez diyebilirim. O da çok rakamsal, ben de onları severim. Veriler yalan değildir, bir de göz de olacak. Birisinin kalitesi olabilir ama koşmazsa ben genci koyarım. Veriler de şimdiki futbolda çok önemli. Ben biraz son senelerde onunla ilgileniyorum. Bizim ülkedeki gençlere, bize ihtiyaç var bence. Bizim onlara öğretmemiz lazım. Bence çok iyi, muazzam futbolcular var, onlara destek olmak lazım” cevabını verdi.

‘FUTBOLDA KALMAK İSTİYORUM’

Futbolculuk sonrası hedeflerini anlatan Gökhan İnler, “Futbolda kalmak istiyorum. Altyapı, hocalık ya da yönetimsel şeyler var. Kulüp yönetmeyi ben severim. Lisanslarıma ben başladım bile. Yurt dışında, İtalya’da. 8 sene oynadığında senin bir avantajın oluyor. Belki seneye yönetimsel bir şeylere başlayacağım ama tabi futbola devam etmek istiyorum” dedi.