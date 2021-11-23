Gökhan Özoğuz’dan dolar 12 TL paylaşımı

Türk lirası her saniye erimeye devam ediyor. Son olarak 1 dolar 12 lirayı aştı. Euro/TL kuru ise 14’ün üzerine çıktı. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ekonomideki duruma tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası Türk lirası bugün çakıldı.

Dünyanın pek çok ülkesi faiz artışı ya da desteklerini çekme eğilimine girerken, Türkiye’de faizlerin dünyanın aksine düşürülmesiyle dolar/TL çok sert yükselişle 12,48’i aştı. Euro/TL’de ise14,06 seviyesi aşıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dolar ve euro kurunda yaşanan bu sert yükseliş, sosyal medyanın gündemini oluşturdu. #Dolar12TL etiketi, kısa sürede Twitter gündeminde 1. sıraya oturdu.

Pek çok ünlü isim, Türk lirasının dolar ve euro karşısında günden güne değer kaybetmesine sert tepki gösterdi.

GÖKHAN ÖZOĞUZ: ÇARŞAMBA SALIDAN DA İYİ OLACAK

Piyasalardaki hareketliliğe yönelik paylaşımda bulunan isimlerden biri de Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz oldu.

Twitter hesabından #Dolar12TL etiketiyle bir paylaşım yapan Özoğuz, “Çarşamba, salıdan da iyi olacak” ifadelerini kullandı.

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