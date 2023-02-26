Gökhan Sazdağı: Yüreğimiz buruk

Kayserispor, erteleme maçında dün deplasmanda karşılaştığı Giresunspor’u 2-1 yendi.

Karşılaşma sonrası Kayserisporlu futbolcu Gökhan Sazdağı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Zor bir deplasmandan 3 puanı alarak dönüyoruz. Kelimeler çıkmıyor yüreğimizden ve iki dudağımız arasından. Yüreğimiz buruk, kalbimiz kırık. Orada bir yerlerde çadırda yaşadığını bildiğimiz vatandaşlarımız var. Enkaz altında kalmış 10 binlerimiz var. Ancak elimizden yardım yapmak ve rabbimizden yardım dilemekten başka bir şey gelmiyor. Biz maçı oynadık, evlerimize dönüyoruz şu anda. Ya dönemeyenler ve dönecek ev bulamayanlar. Allah yardımcınız olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

DEPLASMANDA 5. GALİBİYET

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 23. haftasında deplasmanda Giresunspor’u 2-1’lık sonuçla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bitexen Giresunspor’u Carlos Mane, ve Mame Baba Thiam’in golleri ile yenen Kayserispor, ligde son 3 maçta 3. galibiyetini aldı. Bu sezon deplasmanda 5. galibiyetini elde eden sarı kırmızılılar puanını 35’e çıkarttı. Sarı kırmızılılar deplasmanda kazandığı 5 maçta rakip filelere 13 gol atarken kalesinde ise sadece 4 gol gördü.

Kayserisporun deplasmanda kazandığı maçlar ise şu şekilde:

7. hafta Hatayspor 0-4 Kayserispor

11. hafta Kasımpaşa 0-1 Kayserispor

13. hafta Gaziantep FK 1-2 Kayserispor

21.Hafta İstanbulspor 2-4 Kayserispor

23.Hafta Giresunspor 1-2 Kayserispor