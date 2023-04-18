Gökhan Zan: Hatay’ı savunmazsak Atamızın emanetine ihanet etmiş oluruz





İYİ Parti’nin Hatay milletvekili adayı Gökhan Zan, Antakya Köprübaşı’nda 6 Şubat depremlerinde yıkılan tarihi ilk Meclis binası önünde açıklamalarda bulundu. Gökhan Zan, şunları söyledi:

*Ben sporcuyum. Zeki ve ahlaklı olmayı Atam’dan öğrendim. Buraya politika ya da siyaset yapmaya gelmedim.

“2 MİLYON HEMŞEHRİMİN SESİ OLMAYA GELDİM”

*Ben buraya o parti, bu parti ayrımı yapmaya gelmedim. Irk, mezhep, renk ayrımı yapmadan yaklaşık 2 milyon hemşehrimin sesi olmak, yaralarını sarmaya en ufak katkım olabilecekse de merhem olabilmek için geldim. Ben zaten buradayım. Hiçbir yere gitmedim.

*Ben bugün Hatay Meclis binası önünde, milletimin huzurunda Atamızın kanla, canla mücadeleyle aldığını korumak için var gücümle çalışacağıma söz veriyorum.

*Hatay’ı yeniden inşa ve ihya etmemiz, ayağa kaldırmamız ve güçlendirmemiz gerekiyor. Hep birlikte büyük bir masada yeniden huzurla buluşacağımız günler yakın. Eğer biz bu bilinçle Hatay’ı savunmazsak Atamızın emanetine ihanet etmiş oluruz.

“HATAY ŞAHSİ MESELEM”

*Damlarımızdaki asil kanın gücü ve sahip olduğumuz bu bilinç bizi hiçbir zaman Hatay’ı şahsi meselemiz olarak görmekten geri durdurmayacaktır. İşte bana sorulan ‘Adaylığı neden kabul ettiniz?’ sorularının yanıtı budur. Ulu önderimizin 85 yıl önce verdiği ve hakkıyla tuttuğu bu sözünü bugün bir Hataylı olarak yere düşürmeme isteğimdir.

*Hatay’ı şahsi meselem gördüğüm içindir. Bu sözü tutmam için bana destek olan yanımda olan, bana güvenen ve Hatay’ın Hataylıların sesini daha güçlü duyurabilme fırsatı veren Sayın Genel Başkanım Meral Akşener’e yürekten teşekkür ediyorum.