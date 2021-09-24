Gökkuşağı resmine tahammül yok

Bursa’da Gemlik Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nün elektrik trafosuna resmettirdiği gökkuşağı, ‘LGBT’yi temsil ettiği’ gerekçesiyle Ülkü Ocakları üyesi bir grup tarafından sprey boyalarla kapatıldı. Gemlik Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Baydar, “Türk milletinin milli ve manevi değerlerini zedeleyerek toplumun en küçük ve en önemli parçası olan aile kavramı yok edilmek isteniyor” dedi.

Halil ATAŞ

Bursa’da Gemlik Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nün elektrik trafosuna resmettirdiği gökkuşağı, ‘LGBT’yi temsil ettiği’ gerekçesiyle üzerinin sprey boya ile kapatılmak istenmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

LGBT’Yİ TEMSİL EDİYOR DİYE ÜZERİNİ BOYADILAR

Gemlik Ülkü Ocakları üyesi bir grup, Belediye Park Bahçeler Müdürlüğü’nün elektrik trafosu üzerine resmettirdiği gökkuşağı renklerini ‘LGBT’yi temsil ediyor’ gerekçesiyle sprey boya ile çarpı koyarak kapatmak istedi. Ülkü Ocakları o anları sosyal medyadan paylaştı. Paylaşım büyük tepki çekti.

“MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLER ZEDELENİYOR”

İlçede bir trafonun boyanması sırasında LGBT’yi simgeleyen renklerin kullanılmasına tepki gösteren Gemlik Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Baydar, konuya ilişkin açıklama yaptı. Baydar şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemiz özellikle son dönemlerde küreselleşme gibi bir söylem üzerinden hem içeriden hem dışarıdan milli ve manevi hayatımızın devamlılığını tehlikeye düşürebilecek yüzlerce mesele ile uğraşıyor. Türk milletinin milli ve manevi değerlerini zedeleyerek toplumun en küçük ve en önemli parçası olan aile kavramı yok edilmek isteniyor. Bu kapsamda yine son dönemlerde sık sık karşımıza çıkan LGBT kısaltmasıyla kamuoyunu çokça meşgul eden özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza eşcinselliği sanki normal ve sıradan bir olaymışçasına yansıtmaya çalışan bir hareket ile karşı karşıyayız ve bu sapkınlıkları meşru bir zemin üzerine oturtulmak istenmektedir.

Bunun da yollarından birini kendilerine mal ettikleri seçtikleri slogan ve renkler ile milletimiz ve özellikle gençlerimiz üzerinde algı oluşturmak suretiyle yapma gayreti içerisindelerdir. İnandığımız dinin kesin ve net hükümlerle lanetlediği bu oluşumun hiçbir masum gerekçe ile kendine yer bulmaması gerekmektedir. İlçemizde limak enerjiye ait elektrik trafosu üzerine bu renkler resimmiş gibi boyanmıştır.

Konuya duyarlı hemşerilerimizin rahatsızlıklarını dile getirmeleri sonrası kurum yetkileri ile yaptığımız görüşme neticesinde kurumun konudan haberdar olmadığı, söz konusu çizimleri Gemlik Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünün yaptırdığı bizlere bildirilmiştir. Yakın zaman önce İzmir de çıplak semazen hadisesi gibi bir durum ve kasıt olmadığına inanmak isteriz. Gemlik Belediye yetkilerinin bir an önce gereğini yapıp bu yanlışını düzeltmesini Müslüman Türk milleti adına talep ediyoruz.

Eğer yapılmak istenen bir gökkuşağı ise bu sapkın hareketi temsil eden renkleri kullanmamaları konusunda hassasiyet göstermelerinin daha uygun olacağı kanaatindeyiz.”

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