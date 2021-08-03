Gökova koyları yanıyor! Tatil siteleri boşaltıldı, karayolu kapatıldı

Muğla’nın Milas ve Bodrum ilçelerinde devam eden orman yangını Ören Mahallesi’ndeki Yeniköy ve termik santrallere doğru ilerlerken Gökova sahilindeki tatil sitelerinde yazlıkçılar evlerini boşalttı. Bazı villalar alevlerin içerisinde kaldı, yandı, tatilciler o anları korku dolu gözlerle izledi. Sitelerin alevler içerisinde kalma anı SÖZCÜ kameralarına yansıdı.

YAŞAR ANTER

Muğla’nın Milas ve Bodrum ilçelerinde 5 gün önce başlayan orman yangını binlerce hektarlık alanı kül ederken onlarca ev ve iş yeri kül oldu. Bugün yangın etkisini Milas’ın Bozalan, Çökertme köyleri ile Geren kesimindeki tatil sitelerinde gösterdi. Geren’deki iki tatil sitesi jandarma tarafından boşaltıldı.

ALEVLER VİLLALARI YAKTI

Milas’ın Çökertme ve Bozalan köyünde bazı evler ve ahırlar yandı. Ardından alevler tatil sitelerine ulaştı. Bazı villaların çatı katları, pergoleleri yandı. Orman içindeki ahşap evler yanarak güle döndü. Saat 17.00 itibarıyla Ören Mahallesi yakınlarındaki Türkevleri Köyü’ne alevlerin 3 km. kaldığı görüldü. Termik santrale ise yangın 5 km. uzaklıkta.

“HAVA DESTEĞİ OLMADAN BU YANGIN ÖNLENMEZ”

Serdaş tatil sitesinde yaşayan evli ve iki çocuk babası Çetin Kale (45) “Yangının 60 kilometre ilerleyerek buraya geleceğine asla inanamadık, ancak bölgede çok rüzgar var ve ne yazık ki havca desteği alamadık. Vatandaşlar evlerin yanındaki ağaçları keserek yangını önlemeye çalıştı. Alevler çok kuvvetli, önüne gelen her şeyi yakarak ilerliyor, bugün iki helikopter geldi söndürme çalışmalarına destek verdi, yangının kontrol altına alınması yeterli hava desteği olmazsa çok mümkün görülmüyor” diye konuştu.

TÜRKEVLERİ BOŞALTILIYOR, KARAYOLU KAPATILDI

Yangına halen bölgede bulunan 30’a yakın arazöz, 200’e yakın orman işçisi ve vatandaş ile iki helikopter müdahale ediyor. Jandarma güçleri Türkevleri’nin boşaltılması için talimat verdi. Ören Bodrum karayolu ulaşıma kapatıldı.

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