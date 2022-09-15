Gökova yangınından geriye kalanlar yürek sızlattı

Muğla’nın Ula ilçesi Gökova Mahallesinde çıkan orman yangını, özverili çalışmalar sonrası yerleşim merkezlerine ulaşmadan kontrol altına alınmıştı. Soğutma çalışmalarının ardından kömüre dönen alan, görenlerin içini sızlattı. Muğla’da son 2 yılda 910 yangında 59 bin 304 hektar alan yandı.

Mustafa SARIİPEK

İki yıldan bu yana büyük orman yangınlarıyla uğraşan Muğla’da önceki gün Ula ilçesi Gökova Mahallesinde çıkan orman yangını “Delimemed” adı verilen sürekli yön değiştiren sert rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyük boyutlara ulaşmıştı.

Orman Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere jandarmasından vatandaşlara kadar topluluğun gayretiyle yayılma alanı daraltılan alevler havadan yapılan söndürme çalışmalarının ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte söndürülmüştü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında son 2 yılda 910 yangında 59 bin 304 hektar alan yandı.

ZÜMRÜT YEŞİLİNDEN KÖMÜR KARASINA

Her yangının ardından yaşanan yanmış alanların kap kara görüntüsü bu kez Gökova’da yürekleri dağladı. 50 hektarlık alanda yok olan yemyeşil ağaçlar ve orman varlıklarının yerine alan kömür görüntüsü geçmiş yangınları da akıllara getirdi.

SON 2 YILDA 59 BİN 304 HEKTAR ALAN YANDI

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında son 2 yılda 910 yangında 59 bin 304 hektar alan yandı. 2021 yılında meydana gelen 369 adet orman yangınında 52 bin 219 hektar ormanlık alan yandı. Yine aynı yıl 193 adet ziraat yangınında ise bin 487 hektar ziraat alanı yandı.

Bu sene 15 Eylül tarihine kadar meydana gelen 208 adet orman yangını ve 140 adet ziraat yangını meydana geldi. 5 bin 305 hektar ormanlık alan ve 293 hektar ziraat alanı yandı.

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