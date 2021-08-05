Gökova’da termik santral ve yangın kâbusu…

Muğla’nın Milas ilçesinde devam eden orman yangının alevlerin Kemerköy Termik Santrali’ne sıçraması ile kabus dolu gece yaşandı. Yaklaşık 800 kişi sahil güvenlik botları ile Ören Mahallesi’nden tahliye edilirken, sabaha kadar yanan termik santral ve köylerdekiler uyumadı. Köylerde bazı ev ve ahırlar yanarak kül olurken, gece yarısı rüzgarın etkisini yitirmesi ile termik alevler hızını kaybetti. On köyde tahliye kararı alındı.

YAŞAR ANTER

Muğla’nın Milas ilçesinde devam eden orman yangını dün gece saat 21.00 sıralarında Ören Mahallesi’Ndeki Kemerköy Termik Santrali’ne sıçraması ve alevlerin birden Ören Mahallesi’ne yönelmesi nedeniyle büyük panik ve şok yaşandı.

YÜZLERCE KİŞİ BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ,HAYVANLARINIDA UNUTMADILAR

Termik santral civarındaki tüm itfaiye ve arazözlerle çalışanlar bölgeyi terk ederke 8-10 araçlık yangın söndürme ekibinin santral içerisinde kalarak santralin içerisine giren ot ve ağaçları tutuşturan alevlere müdahale ettiği görüldü. Ören Marina’ya ellerinde bacvulları, eşyaları ve kucaklarında köpekleri ile birlikte gelen yaklaşık 800 kişi sahil güvenlik botu ile tahliye edilerek çıkartma gemisi ve feribotlara oradan Bodrum’a götürüldü. Bu arada tahliye için gelenler arasında bayılıp fenalık geçirenler oldu, sağlık ekipleri ve vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Termik santrali söndürme çalışmalarını iki uçak ile jandarma helikopteri de katıldı.

TERMİK SANTRALDE MADDİ ZARAR OLUŞTU

Sabaha kadar süren yangında termik santralin içerisine giren alevler bazı binalarda hasara yol açtı, termik santrale enerji ve su sağlayan hatlarla yanmalar meydana geldi. Yangın termik santral içerisinde sabaha karşı kontrol altına alınabildi. Yangında bir adet TOMA da yanarak kül oldu.

İŞÇİ VE ASKERLER YORGUNLUKTAN PERİŞAN OLDU

Sabaha kadar süren ve halen Ören dağlarında devam eden yangında müdahaleden bitap düşen işçi ve askerler sabaha karşı kaldırımlarda ve sahildeki şezlonglarda uyuya kaldı. Yangını söndürme çalışmalarına yüzlerce vatandaş bizzat katılarak ve lojistik destek vererek müdahalede bulundu.

KÖYLÜLER GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ EVLER YANDI, 10 KÖYDE TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Ören yakınlarındaki ormanlık alanda devam eden yangında ençok etkilenen Akçakaya ve Fesleğen köylüleri oldu. Sabaha kadar devam eden orman yangını Fesleğen Köyü’nün içine kadar girerek bazı ahırları ve evleri kül etti. Köyde kalan vatandaşlar evlerinin dibine kadar gelen yangına kovalarla su taşıyarak müdahale etmeye çalıştı. Ören’in yanı sıra Alatepe, Kultak, Pinar, Çamlıca, Bayır, Fezleğen, Demirciler, Bağdamları, Karacaağaç köylerinde tahliye kararı verildi. Köylüler jandarmanın desteği ile köyleri boşalttı.

Alatepe, Ören, Fesleğen ve Akçakaya köyleri bölgesinde devam eden yangın kontrol altına alınamadı.

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