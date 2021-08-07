Gökova’nın yeşili siyaha dönüştü, facianın boyutu havadan görüntülendi

Muğla’nın Milas ve Bodrum ilçelerinde 9 gündür devam eden orman yangınları turizmin cennet bölgeleri Gökova koylarının yeşilinin karaya dönüşmesine neden oldu. Facianın boyutu drone ile havadan görüntülendi.

YAŞAR ANTER

Muğla’nın Milas ilçesinde başlayarak önce Bodrum ardından Milas’ta yaklaşık 16 bin 500 hektarlık ormanlık alanın kül olmasına neden olan yangın, Yeniköy Termik Santrali ve Bayır Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda devam ederken özellikle Gökova’nın cennet koyları Mazı, İnce Yalı, Taş Yalı, Çökertme, Geren, Ören, Türkevleri, Kissebükü ve Ören yanıp kül oldu. Yaşanan facianın boyutu havadan drone ile görüntülendi.

“BİZLERİ BU DURUMA DÜŞÜRENLERİ TARİH UNUTMAYACAK”

Bodrum’da yaşayan bilgisayar eğitmeni, doğasever ve Bodrum Bisiklet Kulübü Başkanı Emrah Tezer drone ile çektiği görüntülerin inanılmaz olduğunu belirterek, şunları söyledi:

* 6 gündür yangın felaketi yaşadığımız Aşağı Mazı, Çökertme Sahili, Çökertme Köyü, Gökbel Yokuşu, Mazı İnce Yalı, Yeniköy, Yukarı Mazı bölgelerimizi görselleme amaçlı dolaştım. Drone ile hava fotoğrafları/videoları çektim.

* İki saat üzeri video, yüzlerce fotoğraf arşivledim. Onlarca kez geçtiğimiz bu bölgelerin eski halini hatırlayınca gün içinde bol bol ağladım. Korku filmi sahnelerinden bir farkı yok. Durum felaket!

* Bizleri bu duruma düşürenleri değil bizler, torunlarımız dahi anacak, unutmayacak.

Tezer, Gökova’nın koylarında ve dağlarında çektiği video ve fotoğrafları SÖZCÜ ile paylaştı.

“SÖZLERİNE İNANMIYORUZ”

Bodrum Yurttaş İnsiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan ise yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

* 20 bin hektarın üzerinde ormanlık alan yandı, daha nerede duracağını kaç bin hektar yanacağını bilmiyoruz. Durdu, kontrol altına alında sözlerine inanmak mümkün olmadığı gibi hemen başlayan ‘imara açılmayacak hemen yeşillendirilecek’ sözlerine de inanmıyoruz.

* Bundan 10 yıl önce de 20 yıl önce de yanan alanlar için aynı şeyi söylediler, beton diktiler. Eğer bu konuda iddialı ve sözlerinde durmak istiyorlarsa meclisten bu yanan alanlarla ilgili olarak 300 yıllık koruma alanı ilan edilecek yasayı hemen bugün çıkarsınlar. Tek bir kimse çivi bile çakamasın.

* Çünkü burada 300-500 yıllık çam ormanları ve zeytin tarlaları yok oldu. Ayrıca ürünü, ormanı, hayvanı evi telef olan orman köylüsünün, sahilde turizm yaparak geçimini sağlayan insanların zararları misliyle karşılansın, insanların geleceğe dair yaşam kuşkuları hemen ortadan kaldırılsın. Biz güçlü bir ülkeyi bunları yapabilecek güçteyiz, sadece inanmak ve uygulamak yeterli.

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