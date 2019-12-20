Göksel Gümüşdağ transfer iddialarına yanıt verdi: Edin Visca…

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, adı transfer haberlerinde geçen Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Gael Clichy ve Arda Turan ile ilgili açıklamalarda bulunarak, ara transferde turuncu-lacivertli ekipte büyük bir hareketlilik olmayacağını söyledi.

Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertli takımın kulüp binasında, soruları yanıtladı. Göksel Gümüşdağ, “Edin Visca’nın Fenerbahçe’ye transfer olacağı haberleri basında yer alıyor. Bu haberler doğru mu?” sorusuna, “Bu haberlerin hepsi asılsız… Hiç böyle bir şey yok. Edin Visca buranın adeta sembol oyuncusu. Dolayısıyla Edin Visca için devre arasına yönelik böyle bir transfer teklifi gelmedi. Gelse de böyle bir teklife sıcak bakmayız ama böyle bir teklif de yok” yanıtını verdi.

“Visca ile ilgili haberlerde hep takas olacağı yazılıyordu. Teklif gelmediğini söylediniz ama teklif gelmesi halinde takasa sıcak bakar mısınız?” sorusunu ise Başkan Gümüşdağ, “Böyle bir teklif gelmedi. Böyle bir teklif gelmeden böyle bir şeyi yorumlamak da doğru değil ama böyle bir şeyi düşünmem. Edin Visca takas edilecek bir oyuncu değil. Türkiye’nin en iyi yabancı oyuncusu diyelim ona… Artık tabii her şeyi Türkçe konuşur hale geldi, buraya büyük bir aidiyeti oldu. Sembol oyuncumuz, onunla hiç ayrılmayı düşünmüyoruz. Umarız uzun yıllar burada kalıcı olur” şeklinde yanıtladı.

Okan Buruk: `Skor olarak güzel ama iyi bir oyun yoktu` Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, “Skor güzel ama oyun olarak çok iyi bir oyun yoktu. Rakibimize birçok fırsat verdik. Benim maçtan sonraki duygularım çok iyi değildi, soyunma odasına mutlu girmedim” dedi. Başarılı çalıştırıcı, Hekimoğlu Trabzon`u da mücadelesinden ötürü tebrik etti. İlgili Haberi Oku

İRFAN CAN AVRUPA’NIN TAKİBİNDE

Turuncu-lacivertli kulübün başkanı, milli futbolcuları İrfan Can Kahveci’nin de transferde adı geçen isimlerden biri olmasının hatırlatılması üzerine, “Yurt içinden sezon başında oldukça fazla teklif aldık ama kendisi de yurt dışını düşünüyor. Konuşmamızda da öyle söylemişti. Sezon sonuna kadar bizimle beraber olmaya devam edecek, sezon sonunda da gelen teklifleri değerlendireceğiz. İrfan’ın yurt dışından ciddi şekilde takip edildiğini biliyoruz. Devre arasında göndermeyi düşünmüyoruz” açıklamasında bulundu.

Takımın Fransız oyuncularından Gael Clichy’nin ortaya koyduğu performanstan da çok memnun olduklarını aktaran Göksel Gümüşdağ, “Clichy gerçekten inanılmaz bir profesyonel, kişilik olarak da fiziksel olarak da kendine çok iyi bakan, takıma aidiyeti her zaman yaşayan çok önemli bir oyuncu. Ayrıca bir dünya yıldızı. Buraya gelirken de CV’sini biliyorsunuz, kendisinden çok memnunuz. UEFA Avrupa Ligi’nde de en iyi ilk 11’e seçildi, bundan da gurur duyuyoruz. Clichy ile devam ediyoruz, inşallah bundan sonra da devam etmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Gümüşdağ, “Clichy ile ilgili de zaman zaman transfer haberleri yer alıyor. Bunların bir gerçekliği var mı?” sorusunu, “Yok. Clichy ile devam ediyoruz. Clichy’nin sezon sonunda sözleşmesi bitiyor ama biz kendisi ile devam etmek istiyoruz. O da isterse biz de isteriz” şeklinde yanıtladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı, “Arda, Galatasaray’a gitmek isterse kolaylık sağlarız” sözleriyle ilgili olarak ise “Arda, devre arasında böyle bir konu için gelirse Emre Belözoğlu’na yaptığımızı Arda için de yaparız. Bunu da anlayışla karşılarız, o camianın çocuğu dedim. Aynı şeyi de tekrarlarım” diye konuştu.