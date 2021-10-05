BAZILARI EVLENİRKEN GERÇEKTEN DE FARKLI OLMAYI SEVİYOR.,TIPKI HABERİMİZDE İZLEYECEĞİMİZ ÇİFT GİBİ..DÜNYAEVİNE GİRMEK İÇİN CESARET İSTEYEN BİR YOL SEÇTİLER, SICAK HAVA BALONUNA BİNİP 1 KİLOMETRE YÜKSELDİLER, MUTLULUĞA GÖKYÜZÜNDE EVET DEDİLER. Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B
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Anasayfa Alaturka TV Gökyüzünde ”evet” dediler