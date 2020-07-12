Gökyüzünde “Türk kahvesi ve lokum” keyfi

MUĞLA (AA) – GÜLSEM ADAM – ALİ RIZA AKKIR – Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, özel olarak hazırlanan düzenekle paraşütüne bağladığı masada, yüzlerce metre yüksekte Ölüdeniz manzarasında yaptığı Türk kahvesi içip, lokum yedi.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 metre rakımlı Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, adrenalin yaşamak ve muhteşem manzaranın tadını çıkarmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Yeni tip koronavirüs tedbirlerinin de ön planda tutulduğu merkezde, misafirlerin sağlığı ve güvenliği için her şey düşünülüyor.

Fethiye ilçesinin "dünyaya açılan penceresi" olarak görülen Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalananlar, Ölüdeniz'in etkileyici manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Babadağ'daki yamaç paraşütü pilotlarından 29 yaşındaki Hasan Kavala da yaptığı ilginç uçuşlarla bölgenin tanıtımına ve turizme katkı sağlamaya çalışıyor.

Gökyüzünde daha önce tavla ve okey oynayan, pijama ve terlik giyerek oturduğu koltukta televizyon izleyen Kavala'nın, bu sefer gerçekleştirdiği "yüz yüze uçuş"a Anadolu Ajansı muhabiri eşlik etti.

Kavala, yerden yüzlerce metre yüksekte yamaç paraşütüne bağladığı masada, Ölüdeniz manzarasıyla ısıtıcıyla suyu kaynatıp Türk kahvesi hazırladı. Türk kahvesi içip lokum yiyen Kavala, heyecanlı yolculuğu sırasında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

BelceKızı Plajı'na 30 dakikalık uçuş sonrası sorunsuz şekilde iniş gerçekleştirildi. Gökyüzündeki kahve keyfi ve yaşananlar, aksiyon kamerasıyla görüntülendi.

– "Yaptığım ilginç uçuşları internete yükledim ve çok iyi geri dönüşler aldım"

Kaval, AA muhabirine, uçmanın çocukluk hayali olduğunu, havada kendisini çok daha huzurlu ve güvende hissettiğini söyledi.

Yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirmeden önce bütün güvenlik tedbirlerinin titizlikle alındığını aktaran Kaval, kullandıkları malzemelerin oldukça güvenli olduğunu, yıl içerisinde gerekli bütün kontrollerini yaptırdıklarını dile getirdi.

Havada olmanın kendisi için bir tutkuya dönüştüğünü vurgulayan Kaval, uçuş öncesi, uçuş anı ve sonrasında neler yapması gerektiğini iyi bildiğini ifade etti.

Kaval, Babadağ'ı tanıtmak için ilginç projelere imza attığını belirterek, "Yüz yüze uçuş da benim için ayrı bir tecrübe oldu. Türk kahvesinin ve lokumunun yaptığım uçuşla daha çok tanınmasını istedim. İlginç projeler sayesinde Fethiye Babadağ'ı tanımayan kalmadı. Yaptığım ilginç uçuşları internete yükledim ve çok iyi geri dönüşler aldım. Videoları görenler, Türkiye'ye gelerek bu deneyimi yaşamak istediklerini iletiyor. Bu tür güzel dönüşümler, bizi daha da mutlu ediyor. İlerleyen zamanda yeni projeler de gerçekleştireceğiz." sözlerine yer verdi.