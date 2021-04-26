Golbol Kadın Milli Takımı oyuncusu Berfin Altan, okulunun gururu oldu:

DENİZLİ (AA) – MUSTAFA DEĞİRMENCİOĞLU – 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek Golbol Türkiye Kadın Milli Takımı'na seçilen Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi görme engelli Berfin Altan, okulunun gurur kaynağı oldu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sınavla öğrenci alan Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören Berfin Altan, satranç ve judo ile başladığı spor yaşamında, görme engellilerce oynanan golbolde milli takıma seçilme başarısı gösterdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül'de yapılacak 2020 Paralimpik Oyunları'nda ay-yıldızlı formayı giyecek Berfin Altan, çalışmalarını Görme Engelliler Okulu'ndaki Golbol Spor Salonu'nda ve katıldığı milli takım kamplarında sürdürüyor.

Berfin Altan, AA muhabirine, paralimpik oyunlarına kota alan kadro içinde yer aldığı için büyük mutluluk yaşadığını belirtti.

Son 5 yıldır ilgilendiği golbolde 3 yıldır milli takım kamplarına katıldığını aktaran Berfin, "Aralık ayından beri milli takım kamplarındayım. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Takımımızın Tokyo'da şampiyon olup altın madalyayı kazanmasını istiyoruz." dedi.

Altan, kendisine destek veren öğretmenlerine ve antrenörlerine de teşekkür etti.

– Okul da şampiyonluk bekliyor

Okul Müdürü Süleyman Arslan, AA muhabirine, Berfin Altan'ın paralimpik oyunlar kadrosuna seçilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Berfin Altan'ın çok başarılı bir öğrenci olduğunu da aktaran Arslan, okulda öğrencilerin sportif faaliyetlerini desteklediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İlkokul ve ortaokul seviyesinde yetenekleri keşfedilen öğrencilere biz de lise de gerekli ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Ortaokuldan itibaren farklı spor dallarında başarılar elde eden Berfin de en son zirveye ulaşmış durumda. Olimpiyat milli takımına seçilmiş olmak elbette çok büyük bir gurur. Milli takımımızın, Türk bayrağının dalgalandırılacağı yarışmalara katılacaklar. Dolayısıyla bizler de çok mutluyuz. Kendisine başarılar diliyoruz. Şampiyonluk bekliyoruz."

Beden eğitimi öğretmeni Lütfiye Ahu Sevinç de öğrencilerinden Berfin'in başarılarından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Berfin okulumuza zaten sportif anlamda belli başlı başarıları elde ederek gelmişti. Santranç, judo ve golbol branşlarında hem Denizli hem de Türkiye genelinde elde ettiği başarıları vardı. Okulumuzda bulunduğu süre boyunca da aynı şekilde başarılarına başarılar eklemeye devam etti. En son olarak da şu an Milli Takım kadrosuna dahil olduğu golbol branşıyla da hem okulumuz adına hem ilimiz adına bizi temsil edecek olması bizi gururlandırıyor. Öğrencimizin olimpiyatlara katılmaya hak kazanmasında antrenörlerin emekleri büyük. Biz de yanında olmaya, ona destek vermeye devam ediyoruz."