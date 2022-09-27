Gölcük Tersane Komutanlığı’nda iş kazası: 1 şehit, 1 asker yaralı

Yazan:
Alaturka Online
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Gölcük Tersane Komutanlığı’nda meydana gelen iş kazasında sözleşmeli er Enes Bıyık şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Yayınlanma: 20:57 – 27 Eylül 2022 Güncellenme:

Gölcük Tersane Komutanlığı’nda iş kazası: 1 şehit, 1 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, Gölcük Tersane Komutanlığı’nda, bugün meydana gelen iş kazasında, sözleşmeli er Enes Bıyık’ın şehit olduğu, bir askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerin hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandığı bildirilen açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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