Golden State Başantrenörü Steve Kerr’den Mike Pence’ye tepki: ‘Yalan söylüyor’

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından ABD-İran gerilimi tüm dünyayı sarsarken, NBA takımlarından Golden State Warriors’ın başantrenörü Steve Kerr konuyla ilgili çarpıcı bir yorum yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Süleymani binlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumlu. 11 Eylül saldırılarını gerçekleştiren 12 teröristin 10’unun Afganistan’a seyahat etmesine yardım etti” ifadelerini kullandı.

Pence’nin bu sözlerinin ardından Twitter’dan paylaşım yapan eski NBA oyuncusu Golden State Warriors’un başantrenörü Steve Kerr, “Hayatım boyunca öğrendiğim bir şey var, söz konusu savaş olunca hükümetimize inanmamak. Johson ve Nixon Vietnam hakkında yalan söylediler. Bush ve Cheney Irak’ta kitle imha silahları hakkında yalan söylediler. Şimdi Pence, İran ve Süleymani’nin 11 Eylül’le bağlantısı hakkında yalan söylüyor” şeklinde konuştu.

54 yaşındaki Steve Kerr, 7 kez NBA şampiyonluğu yaşarken 1 kez NBA 3 sayı şampiyonluğu tattı.

One thing I’ve learned in my lifetime is to not believe our government when it comes to matters of war. Johnson and Nixon lied about Viet Nam. Bush and Cheney lied about WMD’s in Iraq. Now Pence is lying about Iran/Soleimani’s supposed involvement in 9/11. https://t.co/jm3oex867A

— Steve Kerr (@SteveKerr) January 3, 2020