Göle fayı için 6.8 büyüklüğünde deprem uyarısı

Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmede bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “Göle fayı 6.8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip” uyarısında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) verilerine göre, saat 17.08’de, Ardahan Göle’de Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir meydana gelen deprem ve muhtemel sonuçları için şunları söyledi:

* “AFAD verilerine göre, Ardahan-Göle merkezli bir deprem meydana geldi. Deprem saat 17.08’de 7 kilometre derinlikte ve 5.0 büyüklüğünde. İlk belirlemelere göre depremin Göle Fayı üzerinde meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bu fay 33 kilometre uzunluğunda sol-yanal doğrultu atımlı bir fay.

* Göle fayı 6.8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip. Ardahan ve çevresindeki kırsal kesimdeki evlerde belli hasarlara neden olmuş olabilir. Halkın AFAD yetkilileri ve bölgede ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi vermesinde fayda var. Bu aşamada 4 büyüklüğüne varan artçı depremlerin gelişmesi beklenebilir.” DHA

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