Golf Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası'nda ilk gün sona erdi

İSTANBUL (AA) – Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen Federasyon Kupası'nda ilk gün tamamlandı.
Silivri'deki Marmara Golf Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde 17 kulüpten 18 yaş altı 75 sporcu mücadele etti.
Toplam 3 gün sürecek organizasyonun ilk gününde erkekler A kategorisinde National BGK’den Veli Buğra Kuş 36 stableford skorla birinci, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübünden Dara Muhammet Saf 34 stableford skorla ikinci, Kemer Golf Kulübünden Mert Karabıyık ise 32 stableford skorla üçüncü oldu.
Kızlar A kategorisinde Kemer Golf Kulübünden Mina Gençoğuz 37 stableford skorla birinci, İGGA sporcularından Duru Yıldırım 36 stableford skorla ikinci, Hazal Asya Şahin ise 36 stableford skorla üçüncülüğü elde etti.
Erkekler B kategorisinde 19 Mayıs Samsun Golf Kulübünden Can Kayra Taşkın 41 stableford skorla birinci, Marmara Golf Kulübünden Mustafa Gürkan Özyazıcı 41 stableford skorla ikinci, Ankara Golf Kulübünden Nuh Acar 39 stableford skorla üçüncü sırada yer aldı.
Kızlar B kategorisinde Ataşehir Golf Kulübünden Defne Kösoğlu 48 stableford skorla birinci, İstanbul Golf Kulübünden Beril Naz Koç 42 stableford skorla ikinci, İGGA'dan Derin Kantar 42 stableford skorla üçüncü oldu.
Kazananlara ödüllerini TGF İdari Direktörü Raif Özgür Hacıbektaşoğlu, Ataşehir Golf Kulübü Başkanı Selahattin Özdoğan, Marmara Golf Kulübü Başkanı Hakan Özyazıcı ve TGF Milli Takım Antrenörü Şenol Bay verdi.
Organizasyonun ikinci gününde erkekler ve kadınlarda A ile B kategorilerinde sporcuları mücadele edecek. Ayrıca 8-13 yaş akademi saha sporcuları sahaya çıkacak.