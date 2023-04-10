Golünü attı, Atsu’yu unutmadı! Maç sonu Mensah’tan duygusal sözler

Süper Lig’de 28. hafta maçında Kayserispor, Ümrnaiyespor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı ve yukarılara yükselişini sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar’a galibiyeti getiren golleri penaltıdan Thiam. Mane ve Mensah atarken, 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Ümraniyespor’un tek golünü milli futbolcu Umut Nayir attı.

GOLÜNÜ ONA ADADI

Mücadelede duygu dolu anlarda yaşandı. Son 5 maçta 2 gol 1 asistle oynayan Bernard Mensah, Kayserispor’un ikinci golünü attı. 53. dakikada gelişen Kayserispor atağında sağ kanatta boşluk bulan Emrah Başssan’ın arka direğe doğru yaptığı ortaya Mensah düzgün bir kafa vuruşu yaptı ve Kayserispor’u 2-1 öne geçirdi.

Golün ardından tecrübeli futbolcu, Kahramanmaraşlı merkezli meydana gelen depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Cristian Atsu’yu unutmadı ve golünü ona adadı.

‘ONU ASLA UNUTMAYACAĞIM’

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki Ganalı futbolcu “Atsu’nun vefatı ve sonraki süreç benim için çok zordu. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Benim için özel bir insandı. Attığım ve atacağım tüm goller onun için, onu asla unutmayacağım.” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu hayatını kaybetmişti. Bu gelen acı haber spor dünyasını büyük hüzne boğmuştu. Sadece Süper Lig takımları değil, İngiltere’de de Atsu’nun ölümü geniş yankı bulmuştu.

ATSU’NUN KARİYERİ

10 Ocak 1992’de Gana’da dünyaya gelen Christian Atsu, profesyonel kariyerine Portekiz ekibi Porto’da başladı.

Bu takımda sergilediği performansla dikkati çeken Atsu, 2013’te İngiltere’nin köklü kulüplerinden Chelsea’ye transfer oldu.

Ganalı oyuncu, sırasıyla Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga ve Newcastle United’da kiralık olarak forma giydi.

2017’de Newcastle United tarafından bonservisiyle transfer edilen Christian Atsu, 2021’e kadar İngiltere Premier Lig ekibinde görev yaptı.

Geçen sezon Suudi Arabistan temsilcisi Al-Raed’de oynayan Atsu, 2022-2023 sezonu başında ise Hatayspor’a transfer oldu.

Uzun yıllar Gana Milli Takımı’nda da forma giyen Christian Atsu, Hatayspor formasıyla tek golünü 5 Şubat’ta Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup ettikleri maçın 90+7. dakikasında serbest vuruştan kaydetmişti.