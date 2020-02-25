Gonca Vuslateri: Bu dünyaya erkekleri yenmek için değil…

Yer aldığı başarılı projeler ile kendisinden söz ettiren Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı samimi paylaşımlarla beğeni topluyor. Özel hayatına dair son derece içten ve samimi paylaşımlarda bulunan Vuslateri bu defa 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne dair bir paylaşım yaptı. Çektiği bir selfiesini takipçilerinin beğenisine sunan Vuslateri, aynı zamanda şu satırları paylaştı:

“Yaş 33 (ısrar üzerine tam yaşımı girdim yoksa gitti gidiyorum) daha gıdım anca çenemi aşağı çekince bile bu kadar çıkıyor. 7 kiloyu vermeme borçluyum yoksa Allahını tanımam vururdum estetiğe. Bence bir kadının kendine bir erkeğin gözünden bakmayı bırakıp, ahtapotlar ve denizatlarından sonra doğayla en derin ilişki kuran bir canlı olduğunu anladığının bakışlarında saklanıyor olması hediyelerin en yücesidir. Bu dünyaya erkekleri yenmek için değil de dünyanin muhteşem bir yer olduğunu anlatmakla görevli sonsuz gücüme sahip çıkıyorum. 8 Mart’ta da altını çizeceğim. Hazırım. Senin planın ne o gün?”