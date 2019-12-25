Gonca Vuslateri kulisini takipçileriyle paylaştı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve özel hayatına dair çok sayıda paylaşım yapan Gonca Vuslateri bu defa sevenlerini çok daha farklı bir yere götürdü. Hayatını sürdürdüğü oyunculuk mesleğiyle ilgili en kutsal alanlardan biri olan işin mutfağına, oyunun kulisine takipçilerini sokan Vuslateri burada yaptığı hazırlık süreci sırasında çekilmiş kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

ADIM ADIM HAZIRLIK

Gonca Vuslateri, kuliste sahnede canlandıracağı Kate karakterine hazırlanırken çekilmiş kareleri hesabından paylaştı ve şu notu düştü:

“Adım adım Kate olmak. Kulis yalnızlığı ve ben! Erkek Arkadaşım Bir Feminist… Asistanımız, canımız, ciğerimiz Özlem’in gözünden…”





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